رياضة
"الحاسوب العملاق" يتوقع.. هذا الفريق سيفوز بالمونديال
Lebanon 24
03-01-2026
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منصة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات عن توقعات "الحاسوب العملاق" لأبرز الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها "
كأس العالم
2026" في "
كندا
" و"المكسيك" و"
الولايات المتحدة
".
ووفق هذه التوقعات، تصدّرت "
إسبانيا
" بقيادة المدرب "لويس دي لا فوينتي" قائمة المرشحين للفوز باللقب، بنسبة بلغت "17%". وجاءت "
فرنسا
" ثانية بـ"14.1%"، ثم "إنكلترا" بـ"11.8%"، تلتها "الأرجنتين" حاملة اللقب بقيادة "
ليونيل
ميسي
" بـ"8.7%".
وبحسب موقع "ذا أناليست"، يعتمد نموذج "أوبتا" على "حساب احتمالية كل نتيجة مباراة (فوز، تعادل، أو خسارة) باستخدام احتمالات سوق المراهنات وتصنيف أوبتا للقوة"، مع الاستناد إلى الأداء التاريخي والحديث للمنتخبات، وإجراء "10 آلاف" محاكاة كاملة للمسابقة لإنتاج توقع نهائي لكل فريق.
وأشارت "ماركا" إلى أن توقعات "الحاسوب العملاق" شملت أيضاً بطل "الدوري الإنجليزي" و"
دوري أبطال أوروبا
" إلى جانب الفائز بـ"مونديال 2026". (العربية)
