"الحاسوب العملاق" يتوقع.. هذا الفريق سيفوز بالمونديال

كشفت منصة "أوبتا" للأرقام والإحصاءات عن توقعات "الحاسوب العملاق" لأبرز الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وفي مقدمتها " 2026" في " " و"المكسيك" و" ".



ووفق هذه التوقعات، تصدّرت " " بقيادة المدرب "لويس دي لا فوينتي" قائمة المرشحين للفوز باللقب، بنسبة بلغت "17%". وجاءت " " ثانية بـ"14.1%"، ثم "إنكلترا" بـ"11.8%"، تلتها "الأرجنتين" حاملة اللقب بقيادة " " بـ"8.7%".



وبحسب موقع "ذا أناليست"، يعتمد نموذج "أوبتا" على "حساب احتمالية كل نتيجة مباراة (فوز، تعادل، أو خسارة) باستخدام احتمالات سوق المراهنات وتصنيف أوبتا للقوة"، مع الاستناد إلى الأداء التاريخي والحديث للمنتخبات، وإجراء "10 آلاف" محاكاة كاملة للمسابقة لإنتاج توقع نهائي لكل فريق.



وأشارت "ماركا" إلى أن توقعات "الحاسوب العملاق" شملت أيضاً بطل "الدوري الإنجليزي" و" " إلى جانب الفائز بـ"مونديال 2026". (العربية)

