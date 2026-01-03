مصر نحو الثامنة.. "الفراعنة" يرسمون طريق اللقب في "كان 2025"

يتطلع منتخب مصر لإضافة لقبه الثامن في كأس أمم ، ضمن النسخة الـ35 المقامة في ، بعدما تُوّج بالبطولة "7" مرات أعوام "1957" و"1959" و"1986" و"1998" و"2006" و"2008" و"2010". وإلى جانب مصر، بلغت "4" منتخبات عربية أخرى دور الـ16 وهي والجزائر والسودان والمغرب.



في دور المجموعات، جمع منتخب مصر "7" نقاط، ففاز على "زيمبابوي" "2-1" في الجولة الأولى مع تألق " " و"عمر مرموش"، ثم حسم الجولة الثانية أمام " " بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل "0-0" مع "أنغولا" في ختام الدور.



في ثمن النهائي، يواجه "الفراعنة" منتخب "بنين" يوم الإثنين المقبل على ملعب "أدرار" في مدينة "أكادير". وإذا تأهل إلى ربع النهائي، يلتقي يوم "10 كانون الثاني" الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو. وفي نصف النهائي المحتمل، سيكون الموعد مع أحد هذه المنتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو ، بينما يضعه الوصول إلى النهائي أمام أحد منتخبات "جنوب أفريقيا" أو الكاميرون أو المغرب أو تنزانيا أو أو الكونغو أو أو موزمبيق.

