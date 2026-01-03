تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

مصر نحو الثامنة.. "الفراعنة" يرسمون طريق اللقب في "كان 2025"

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:21
Doc-P-1463165-639030325790371067.png
Doc-P-1463165-639030325790371067.png photos 0
يتطلع منتخب مصر لإضافة لقبه الثامن في كأس أمم أفريقيا، ضمن النسخة الـ35 المقامة في المغرب، بعدما تُوّج بالبطولة "7" مرات أعوام "1957" و"1959" و"1986" و"1998" و"2006" و"2008" و"2010". وإلى جانب مصر، بلغت "4" منتخبات عربية أخرى دور الـ16 وهي تونس والجزائر والسودان والمغرب.

في دور المجموعات، جمع منتخب مصر "7" نقاط، ففاز على "زيمبابوي" "2-1" في الجولة الأولى مع تألق "محمد صلاح" و"عمر مرموش"، ثم حسم الجولة الثانية أمام "جنوب أفريقيا" بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل "0-0" مع "أنغولا" في ختام الدور.

في ثمن النهائي، يواجه "الفراعنة" منتخب "بنين" يوم الإثنين المقبل على ملعب "أدرار" في مدينة "أكادير". وإذا تأهل إلى ربع النهائي، يلتقي يوم "10 كانون الثاني" الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو. وفي نصف النهائي المحتمل، سيكون الموعد مع أحد هذه المنتخبات مالي أو تونس أو السنغال أو السودان، بينما يضعه الوصول إلى النهائي أمام أحد منتخبات "جنوب أفريقيا" أو الكاميرون أو المغرب أو تنزانيا أو الجزائر أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو نيجيريا أو موزمبيق.
