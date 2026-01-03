تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

برشلونة وشتاء 2026.. "مدافع جديد" بشروط فليك

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:49
يناقش مسؤولو "برشلونة" حالياً فكرة التعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوية "2026"، لكن الصفقة لن تتم إلا وفق شروط محددة.

ويفتقد الفريق لعدة أشهر خدمات الدنماركي "أندرياس كريستنسن" بسبب الإصابة، والأوروغواياني "رونالد أراوخو" بسبب "المرض النفسي". ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الإدارة والمدرب الألماني "هانز فليك" لا يتعاملان مع الملف بعجلة.

وقال فليك قبل مواجهة "إسبانيول" الجمعة إن "برشلونة يحتاج إلى مدافع آخر، لكننا بحاجة إلى التعاقد مع لاعب ذكي".

وتستحضر الإدارة تجربة شتاء "2019" حين ضم النادي الكولومبي "جيسون موريلو" بسبب الإصابات، لكنه خاض "4" مباريات فقط من أصل "34". ورغم تقديم العديد من اللاعبين عروضهم للنادي عبر وكلائهم، لا يبدو "برشلونة" متسرعاً لاتخاذ قرار.

وبحسب التقرير، لم تُستكمل إجراءات "كريستنسن" الذي سيغيب "4" أشهر على الأقل، كما أن مصير الحارس الألماني "مارك تير شتيغن" لا يزال غير واضح. وفي حال رحيله، قد يساعد ذلك على تعزيز "اللعب النظيف"، ما قد يفتح الباب للتفكير في اسم أكبر مثل الهولندي "ناثان آكي" لاعب "مانشستر سيتي".

وحتى الآن، إذا أبرم النادي صفقة فستكون إما "قلب دفاع" مع أسماء مطروحة مثل "نيكولاس أوتاميندي" و"ماركوس سينيسي" و"ستيفان دي فري"، أو "ظهير" مع ترجيح اسم البرتغالي "جواو كانسيلو".

وفي المقابل، يُستبعد خيار التعاقد مع لاعب وسط من أجل السماح لـ"إيريك غارسيا" بالعودة إلى مركزه الطبيعي كقلب دفاع. ويُعد وسط "برشلونة" الدفاعي مغطى بوجود "بيدري" و"فرينكي دي يونغ" و"مارك كاسادو" و"مارك بيرنال"، مع توقع عودة "غافي" في "شباط" المقبل. كما يبقى احتمال آخر مطروحاً، وهو ضم لاعب وسط متعدد الاستخدامات قادر على اللعب كقلب دفاع أيضاً. (العين)
