إندونيسيا تعيّن جون هردمان مدربًا جديدًا رغم جدل "طائرة التجسس"

أعلن الاتحاد الإندونيسي ، السبت، تعيين المدرب الإنجليزي جون هردمان مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا للهولندي باتريك كلويفرت الذي أنهى مهمته بالتراضي عقب الإخفاق في بلوغ 2026.

ويمتلك هردمان خبرة واسعة في تدريب المنتخبات، إذ منتخب للسيدات بين عامي 2011 و2018، وقاده إلى إحراز ميداليتين برونزيتين في أولمبياد 2012 و2016، قبل أن يتولى تدريب منتخب الرجال من 2018 حتى 2023.

وقاد هردمان منتخب كندا للرجال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، في مشاركة هي الأولى للمنتخب في المونديال منذ 36 عامًا.

ويأتي تعيينه خلفًا لكلويفرت، الذي غادر منصبه بعد خروج من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، في أكتوبر الماضي.

وكانت آخر محطاته تورنتو إف سي قبل أن يستقيل في 30 نوفمبر 2024 وسط فضيحة التجسس بطائرة مسيرة خلال أولمبياد ، ما أدى إلى إقالة بيف بريستمان مدربة منتخب كندا للسيدات أيضاً.واقترن اسمه بما كشفه تدقيق مستقل بأنه "تصرف لمراقبة المنافسين خفية" في الذي سبق دورة ألعاب باريس الصيفية.وبينما لم يقدم تورونتو المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين حينها أي سبب لاستقالة المدرب، قال الاتحاد الكندي للعبة في فحوى نتائج التدقيق المستقل آنذاك إنه "بدأ إجراء فيما يتعلق بالسيد هردمان بموجب لائحة الانضباط". (العربية)