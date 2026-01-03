انطلاق جولة «كأس العالم» من الرياض

انطلقت، من العاصمة ، جولة 2026 برعاية كوكا كولا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي ، وتستمر لمدة 150 يوماً، حيث ستجوب خلالها 30 دولة عبر 75 محطة مختلفة حول العالم.

واستقبل نجما السعودية السابقان، ماجد عبد الله وفؤاد أنور، الكأس عند وصولها على متن طائرة خاصة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأزاح نجم المنتخب الفائز بكأس العالم وممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أليساندرو ديل بييرو، الستار عن الكأس إيذاناً ببدء الجولة التي تسبق انطلاق أكبر بطولة في تاريخ كأس العالم، والتي تستضيفها والمكسيك وكندا في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز2026.