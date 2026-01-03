تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

انطلاق جولة «كأس العالم» من الرياض

Lebanon 24
03-01-2026 | 13:02
انطلقت، من العاصمة السعودية الرياض، جولة كأس العالم 2026 برعاية كوكا كولا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستمر لمدة 150 يوماً، حيث ستجوب خلالها 30 دولة عبر 75 محطة مختلفة حول العالم.

واستقبل نجما الكرة السعودية السابقان، ماجد عبد الله وفؤاد أنور، الكأس عند وصولها على متن طائرة خاصة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأزاح نجم المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم وممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أليساندرو ديل بييرو، الستار عن الكأس إيذاناً ببدء الجولة التي تسبق انطلاق أكبر بطولة في تاريخ كأس العالم، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز2026.

الولايات المتحدة

لكرة القدم

السعودية

الإيطالي

السعود

سعودي

