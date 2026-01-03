تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
ثلاثية سنغالية تُقصي السودان.. و"أسود التيرانغا" إلى ربع النهائي
Lebanon 24
03-01-2026
|
13:52
ودّع المنتخب السوداني بطولة
كأس الأمم
الإفريقية 2025 بعد خسارته أمام السنغال بثلاثة أهداف لهدف، السبت، على أرض
ملعب طنجة
الكبير، ضمن دور الـ16.
وافتتح
السودان
التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر
عامر عبدالله
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وردّت السنغال بهدف التعادل عن طريق باب غاي في الدقيقة 29.
وقبل نهاية الشوط الأول، عاد باب غاي ليمنح منتخب "أسود التيرانغا" التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+ من تسديدتين قرب خط منطقة الجزاء، قبل أن يحسم إبراهيم مباي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل الصندوق.
وبهذه النتيجة، غادر السودان المنافسة، فيما تأهلت السنغال إلى الدور ربع النهائي.
