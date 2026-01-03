ودّع المنتخب السوداني بطولة الإفريقية 2025 بعد خسارته أمام السنغال بثلاثة أهداف لهدف، السبت، على أرض الكبير، ضمن دور الـ16.



وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة عبر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وردّت السنغال بهدف التعادل عن طريق باب غاي في الدقيقة 29.



وقبل نهاية الشوط الأول، عاد باب غاي ليمنح منتخب "أسود التيرانغا" التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 45+ من تسديدتين قرب خط منطقة الجزاء، قبل أن يحسم إبراهيم مباي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل الصندوق.



وبهذه النتيجة، غادر السودان المنافسة، فيما تأهلت السنغال إلى الدور ربع النهائي.

