ريمونتادا مثيرة.. أرسنال يقلب الطاولة على بورنموث ويبتعد بالصدارة

واصل نتائجه القوية في الممتاز، بعدما حوّل تأخره إلى فوز مثير 3-2 على مضيفه بورنموث، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20.



وافتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث في الدقيقة 10، قبل أن يعادل أرسنال سريعًا عبر غابرييل مغاليس في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني، منح ديكلان رايس فريقه التقدم بهدفين في الدقيقتين 54 و71، بينما قلّص الفارق لبورنموث عند الدقيقة 76.



وبهذا الفوز الخامس تواليًا، رفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة، موسّعًا الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، قبل اكتمال مباريات الجولة. في المقابل، بقي بورنموث في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

