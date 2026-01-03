تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

ريمونتادا مثيرة.. أرسنال يقلب الطاولة على بورنموث ويبتعد بالصدارة

Lebanon 24
03-01-2026 | 15:00
واصل أرسنال نتائجه القوية في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما حوّل تأخره إلى فوز مثير 3-2 على مضيفه بورنموث، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20.

وافتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث في الدقيقة 10، قبل أن يعادل أرسنال سريعًا عبر غابرييل مغاليس في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني، منح ديكلان رايس فريقه التقدم بهدفين في الدقيقتين 54 و71، بينما قلّص إيلي جونيور الفارق لبورنموث عند الدقيقة 76.

وبهذا الفوز الخامس تواليًا، رفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة، موسّعًا الفارق إلى 6 نقاط عن أستون فيلا أقرب ملاحقيه، قبل اكتمال مباريات الجولة. في المقابل، بقي بورنموث في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.
