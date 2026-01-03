بالعملات والفئران.. جماهير إسبانيول تستهدف حارس برشلونة خوان غارسيا في الديربي (صور)

وأطلقت جماهير صافرات الاستهجان كلما وصلت إلى غارسيا، كما رفعت لافتات وُصفت بأنها هجومية بحقه، إلى جانب تداول عملات صمّمها بعض المشجعين تحمل صورته. وظهر الغضب منذ دخوله أرض الملعب للإحماء، إذ قوبل بالاستهجان والشتائم من جانب غالبية الحضور، حتى وهو يتجه للإحماء في الجهة المقابلة لمدرج "لا كروفا" المعروف بتشدده.ومن محيط ملعب إسبانيول، ظهرت لافتات تضمنت عبارات تتهمه بـ"الخيانة" بسبب انتقاله إلى الغريم برشلونة، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن النادي ركّب شباك أمان خلف المرمى لتفادي أي حوادث محتملة خلال اللقاء.وكان برشلونة قد فعّل في الصيف الماضي الشرط الجزائي في عقد غارسيا مع إسبانيول والبالغ 25 مليون ، قبل أن يصبح الحارس الأساسي للفريق، فيما جلس وفويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء. (العين)