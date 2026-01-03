تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بالعملات والفئران.. جماهير إسبانيول تستهدف حارس برشلونة خوان غارسيا في الديربي (صور)

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:32
تعرض خوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة والحارس السابق لإسبانيول، لهجوم جماهيري خلال مباراة الفريقين السبت ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، في ديربي احتفظ بتوتره داخل المدرجات.
وأطلقت جماهير إسبانيول صافرات الاستهجان كلما وصلت الكرة إلى غارسيا، كما رفعت لافتات وُصفت بأنها هجومية بحقه، إلى جانب تداول عملات صمّمها بعض المشجعين تحمل صورته. وظهر الغضب منذ دخوله أرض الملعب للإحماء، إذ قوبل بالاستهجان والشتائم من جانب غالبية الحضور، حتى وهو يتجه للإحماء في الجهة المقابلة لمدرج "لا كروفا" المعروف بتشدده.

ومن محيط ملعب إسبانيول، ظهرت لافتات تضمنت عبارات تتهمه بـ"الخيانة" بسبب انتقاله إلى الغريم برشلونة، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن النادي ركّب شباك أمان خلف المرمى لتفادي أي حوادث محتملة خلال اللقاء.
وكان برشلونة قد فعّل في الصيف الماضي الشرط الجزائي في عقد غارسيا مع إسبانيول والبالغ 25 مليون يورو، قبل أن يصبح الحارس الأساسي للفريق، فيما جلس مارك أندريه تير شتيغن وفويتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء. (العين)
رياضة

صور

الدوري الإسباني

مارك أندريه

تير شتيغن

ديربي

العين

