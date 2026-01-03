بحثًا عن صدارة "روشن".. الهلال يواجه ضمك

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة من "روشن" السعودي للمحترفين بثلاث مباريات، إذ يستضيف الحزم نظيره نيوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ويحلّ ضيفًا على القادسية على ملعب بن فهد في الدمام، فيما يلتقي الهلال مع ضمك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.



وعلى مستوى الترتيب، لا يزال النصر في الصدارة برصيد 31 نقطة رغم خسارته أمس أمام الأهلي، متقدمًا على الهلال صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين. ويأتي التعاون ثالثًا بـ28 نقطة، ثم الأهلي رابعًا بـ25 نقطة، فالقادسية خامسًا بـ21 نقطة، يليه الاتحاد سادسًا بـ20 نقطة، ثم الاتفاق سابعًا بـ19 نقطة.

Advertisement