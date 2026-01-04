تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:08
Doc-P-1463529-639031073186015193.webp
Doc-P-1463529-639031073186015193.webp photos 0
فرض برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-0 في قمة كتالونيا، مساء السبت، ضمن الدوري الإسباني، بفضل هدفين متأخرين لداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، موسّعًا الفارق إلى سبع نقاط عن ريال مدريد، فيما بقي إسبانيول خامسًا بـ33 نقطة.

ورغم أفضلية إسبانيول الهجومية وتهديده المتكرر، تألق حارس برشلونة خوان غارسيا ومنع اهتزاز الشباك. وجاء هدف التقدم في الدقيقة 86 عبر أولمو، قبل أن يحسم ليفاندوفسكي النتيجة في الوقت بدل الضائع بتمريرة حاسمة من فيرمين لوبيز.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو الأربعاء، قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية.
