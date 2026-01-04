برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"

فرض فوزًا صعبًا على مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-0 في قمة كتالونيا، مساء السبت، ضمن ، بفضل هدفين متأخرين لداني أولمو وروبرت .



ورفع برشلونة رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، موسّعًا الفارق إلى سبع نقاط عن ، فيما بقي إسبانيول خامسًا بـ33 نقطة.



ورغم أفضلية إسبانيول الهجومية وتهديده المتكرر، تألق حارس برشلونة خوان غارسيا ومنع اهتزاز الشباك. وجاء هدف التقدم في الدقيقة 86 عبر أولمو، قبل أن يحسم ليفاندوفسكي النتيجة في الوقت بدل الضائع بتمريرة حاسمة من فيرمين لوبيز.



ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو الأربعاء، قبل نهائي .

