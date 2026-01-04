فنزويلا تشعل أزمة عالمية… وكأس العالم 2026 في مرمى المقاطعة

تتصاعد الدعوات عالميًا لمطالبة الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ إجراءات عقابية بحق ، على خلفية عمليتها العسكرية في فنزويلا، وسط جدل واسع حول ازدواجية المعايير في التعامل مع السياسة والرياضة.



وأشعلت أحداث ليل 3 كانون الثاني موجة غضب دولية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي تنفيذ غارات جوية واسعة على فنزويلا، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة. ولاحقًا، أكدت المدعية العامة الأميركية توجيه اتهامات رسمية لهما تمهيدًا لمحاكمتهما في بتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.



ردود الفعل الأشد جاءت من دول أميركا اللاتينية، حيث ارتفعت أصوات سياسية وشعبية تطالب بسحب حق استضافة 2026 من الولايات المتحدة، بل ومنع المنتخب الأميركي من المشاركة، مع تلويح بعض الدول بمقاطعة البطولة إذا لم تُتخذ خطوات رادعة.



وخلال ساعات، حصدت حملات سحب الاستضافة آلاف المؤيدين حول العالم، وسط تساؤلات عن صمت الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تجاه التطورات، ولماذا لا تُطبَّق معايير الرياضية ذاتها التي فُرضت سابقًا على دول أخرى.



ومن المقرر أن تُقام كأس العالم 2026 بين 11 حزيران و19 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استضافة المدن الأميركية لـ78 مباراة من أصل 104، ما يجعل أي تعديل لوجستي واسع شبه مستحيل. إلا أن معارضين يؤكدون أن "الاحتفال الرياضي يصبح بلا معنى في ظل هذا المشهد".



ويواجه جياني إنفانتينو ضغطًا متزايدًا، خصوصًا مع تصاعد خطر مقاطعة منتخبات كبرى من أميركا الجنوبية، وهو سيناريو يهدد صورة البطولة ويُنذر بخسائر مالية ضخمة للفيفا، قد تكون كافية لفرض تغيير في الموقف.



