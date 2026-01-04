تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فنزويلا تشعل أزمة عالمية… وكأس العالم 2026 في مرمى المقاطعة

Lebanon 24
04-01-2026 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1463540-639031093079536349.jpg
Doc-P-1463540-639031093079536349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتصاعد الدعوات عالميًا لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية باتخاذ إجراءات عقابية بحق الولايات المتحدة، على خلفية عمليتها العسكرية في فنزويلا، وسط جدل واسع حول ازدواجية المعايير في التعامل مع السياسة والرياضة.

وأشعلت أحداث ليل 3 كانون الثاني موجة غضب دولية، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ غارات جوية واسعة على فنزويلا، انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة. ولاحقًا، أكدت المدعية العامة الأميركية توجيه اتهامات رسمية لهما تمهيدًا لمحاكمتهما في نيويورك بتهم تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

ردود الفعل الأشد جاءت من دول أميركا اللاتينية، حيث ارتفعت أصوات سياسية وشعبية تطالب بسحب حق استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة، بل ومنع المنتخب الأميركي من المشاركة، مع تلويح بعض الدول بمقاطعة البطولة إذا لم تُتخذ خطوات رادعة.

وخلال ساعات، حصدت حملات سحب الاستضافة آلاف المؤيدين حول العالم، وسط تساؤلات عن صمت الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية تجاه التطورات، ولماذا لا تُطبَّق معايير العقوبات الرياضية ذاتها التي فُرضت سابقًا على دول أخرى.

ومن المقرر أن تُقام كأس العالم 2026 بين 11 حزيران و19 تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استضافة المدن الأميركية لـ78 مباراة من أصل 104، ما يجعل أي تعديل لوجستي واسع شبه مستحيل. إلا أن معارضين يؤكدون أن "الاحتفال الرياضي يصبح بلا معنى في ظل هذا المشهد".

ويواجه جياني إنفانتينو ضغطًا متزايدًا، خصوصًا مع تصاعد خطر مقاطعة منتخبات كبرى من أميركا الجنوبية، وهو سيناريو يهدد صورة البطولة ويُنذر بخسائر مالية ضخمة للفيفا، قد تكون كافية لفرض تغيير في الموقف.

(sportbox)



إذا بدك:
• نسخة أقصر جدًا (خبر عاجل)
• أو عناوين “إرم نيوز تضرب” للنص
• أو صيغة تحليلية سياسية-رياضية

قلي وبلّش فورًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة فضّة عالمية؟ شحنات ضخمة من الصين إلى لندن تُشعل السوق
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نيمار يخضع لجراحة ناجحة في الركبة ويستعد لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفانتينو: مليارات يتابعون القرعة… وكأس العالم 2026 ستكون استثنائية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من الملكة إليزابيث إلى صدام حسين… مقاطع مزيفة تشعل جدل أخلاقي عالمي
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

لكرة القدم

المقاطعة

العقوبات

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-01-04
Lebanon24
06:22 | 2026-01-04
Lebanon24
03:57 | 2026-01-04
Lebanon24
02:28 | 2026-01-04
Lebanon24
00:08 | 2026-01-04
Lebanon24
23:00 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24