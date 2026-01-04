تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

من "السوبر" إلى "الكلاسيكو"… روزنامة نارية تنتظر برشلونة في 2026

Lebanon 24
04-01-2026 | 02:28
يدخل نادي برشلونة عام 2026 على إيقاع استحقاقات كبرى تمتد من الملاعب إلى أروقة الإدارة، في موسم قد يكون من الأكثر حساسية في تاريخه الحديث، وسط سباق على الألقاب، وانتخابات رئاسية مرتقبة، واستكمال مشروع ملعب سبوتيفاي كامب نو.

كانون الثاني: موسم الألقاب ينطلق
• 7–11 كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني
برشلونة يدافع عن لقبه في السعودية، ويواجه أتلتيك بلباو في نصف النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية في 11 كانون الثاني.
• منتصف كانون الثاني: كأس الملك
الفريق يفتتح مشواره في دور الـ32 خارج أرضه.
• 20–24 كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني للسيدات
برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في نصف النهائي، والنهائي في 24 كانون الثاني.

شباط: اختبار السلة
• 19–22 شباط: نهائيات كأس ملك إسبانيا لكرة السلة
برشلونة يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 2022، مع آمال متجددة بقيادة الجهاز الفني الجديد.

آذار – حزيران: معركة الرئاسة
• بين 15 آذار و15 حزيران: انتخابات رئاسة النادي
المعارضة تضغط لإجرائها باكراً، فيما لم يحسم خوان لابورتا موعدها بعد.
أبرز المرشحين: فيكتور فونت، تشافي فيلاخونا، مارك سيريا.

أيار: شهر الحسم
• 10 أيار: كلاسيكو برشلونة – ريال مدريد
أول كلاسيكو على كامب نو بعد 3 سنوات.
• 22–24 أيار: نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة
• 23 أيار: نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات (أوسلو)
• 30 أيار: نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال (بودابست)

حزيران: تعدد الجبهات
• 13–14 حزيران: المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد
• 11 حزيران – 19 تموز: كأس العالم للأندية/المنتخبات في أميركا وكندا والمكسيك، بمشاركة نجوم برشلونة.

أيلول: كامب نو يقترب من اكتماله
• أيلول 2026: افتتاح المدرج الثالث وVIP
السعة ترتفع إلى أكثر من 104 آلاف متفرج مع بداية موسم 2026–2027.
• في الشهر نفسه، يحسم الاتحاد الأوروبي ما إذا كان كامب نو سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.

(الصحافة الإسبانية)
