تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
من "السوبر" إلى "الكلاسيكو"… روزنامة نارية تنتظر برشلونة في 2026
Lebanon 24
04-01-2026
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل نادي برشلونة عام 2026 على إيقاع استحقاقات كبرى تمتد من الملاعب إلى أروقة الإدارة، في موسم قد يكون من الأكثر حساسية في تاريخه الحديث، وسط سباق على الألقاب، وانتخابات رئاسية مرتقبة، واستكمال مشروع ملعب سبوتيفاي كامب نو.
كانون الثاني: موسم الألقاب ينطلق
• 7–11 كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني
برشلونة يدافع عن لقبه في
السعودية
، ويواجه أتلتيك بلباو في نصف النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية في 11 كانون الثاني.
• منتصف كانون الثاني: كأس الملك
الفريق يفتتح مشواره في دور الـ32 خارج أرضه.
• 20–24 كانون الثاني: كأس السوبر الإسباني للسيدات
برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في نصف النهائي، والنهائي في 24 كانون الثاني.
شباط: اختبار السلة
• 19–22 شباط: نهائيات كأس ملك إسبانيا لكرة السلة
برشلونة يسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 2022، مع آمال متجددة بقيادة الجهاز الفني الجديد.
آذار – حزيران: معركة الرئاسة
• بين 15 آذار و15 حزيران: انتخابات رئاسة النادي
المعارضة
تضغط لإجرائها باكراً، فيما لم يحسم خوان لابورتا موعدها بعد.
أبرز المرشحين: فيكتور فونت، تشافي فيلاخونا، مارك سيريا.
أيار: شهر الحسم
• 10 أيار: كلاسيكو برشلونة –
ريال مدريد
أول كلاسيكو على كامب نو بعد 3 سنوات.
• 22–24 أيار: نهائيات الدوري
الأوروبي
لكرة السلة
• 23 أيار: نهائي
دوري أبطال أوروبا
للسيدات (أوسلو)
• 30 أيار: نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
للرجال (بودابست)
حزيران: تعدد الجبهات
• 13–14 حزيران: المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد
• 11 حزيران – 19
تموز
: كأس العالم للأندية/المنتخبات في أميركا وكندا والمكسيك، بمشاركة نجوم برشلونة.
أيلول: كامب نو يقترب من اكتماله
• أيلول 2026: افتتاح المدرج الثالث وVIP
السعة ترتفع إلى أكثر من 104 آلاف متفرج مع بداية موسم 2026–2027.
• في الشهر نفسه، يحسم
الاتحاد الأوروبي
ما إذا كان كامب نو سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.
(الصحافة الإسبانية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
Lebanon 24
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
04/01/2026 15:54:45
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
Lebanon 24
بين "صندوقي" الاقتراع والإصلاح: استحقاقات 2026 "الثقيلة"على طاولة لبنان
04/01/2026 15:54:45
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
04/01/2026 15:54:45
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
Lebanon 24
تصريحات نارية وصراع داخلي في "ليفربول": فهل اقترب محمد صلاح من الرحيل؟
04/01/2026 15:54:45
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الأوروبي
ريال مدريد
الأوروبي
السعودية
المعارضة
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
Lebanon 24
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
07:49 | 2026-01-04
04/01/2026 07:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة
Lebanon 24
بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة
06:22 | 2026-01-04
04/01/2026 06:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة أرقام وتاريخ: مصر وبنين وجهاً لوجه في أمم أفريقيا
Lebanon 24
مواجهة أرقام وتاريخ: مصر وبنين وجهاً لوجه في أمم أفريقيا
03:57 | 2026-01-04
04/01/2026 03:57:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تشعل أزمة عالمية… وكأس العالم 2026 في مرمى المقاطعة
Lebanon 24
فنزويلا تشعل أزمة عالمية… وكأس العالم 2026 في مرمى المقاطعة
00:41 | 2026-01-04
04/01/2026 12:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"
Lebanon 24
برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"
00:08 | 2026-01-04
04/01/2026 12:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:49 | 2026-01-04
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
06:22 | 2026-01-04
بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة
03:57 | 2026-01-04
مواجهة أرقام وتاريخ: مصر وبنين وجهاً لوجه في أمم أفريقيا
00:41 | 2026-01-04
فنزويلا تشعل أزمة عالمية… وكأس العالم 2026 في مرمى المقاطعة
00:08 | 2026-01-04
برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"
23:00 | 2026-01-03
بحثًا عن صدارة "روشن".. الهلال يواجه ضمك
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 15:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24