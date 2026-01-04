مواجهة أرقام وتاريخ: مصر وبنين وجهاً لوجه في أمم أفريقيا

يواصل المنتخب المصري مشواره في كأس أمم 2025 بالمغرب، ساعياً إلى تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب الثامن في تاريخه، عندما يواجه منتخب بنين غداً الاثنين على ملعب أغادير الكبير ضمن دور الـ16، فيما تطمح بنين لبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخها.



آخر مواجهة جمعت المنتخبين في البطولة القارية تعود إلى نسخة 2010، حين فازت مصر 2-0، وهي المواجهة الوحيدة بينهما في أمم أفريقيا. إجمالاً، التقى الطرفان 4 مرات، فازت مصر في 3 وتعادلا مرة واحدة، دون أي فوز لبنين، وسجل الفراعنة 14 هدفاً مقابل 5 فقط لبنين.



ورغم التفوق التاريخي، لم تحقق مصر الفوز في آخر 4 مباريات لها أمام منتخبات خلال الوقت الأصلي، إذ تعادلت مع كوت ديفوار والسنغال في نسخة 2021، ومع غانا والرأس الأخضر في نسخة 2023، فيما يعود آخر انتصار لها على منتخب من غرب أفريقيا إلى مواجهة بيساو في 2021.



وتأهلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ، عقب الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا والتعادل مع أنغولا، مع اعتماد حسام تدوير واسع شمل 26 لاعباً. وفي حال الفوز، ستبلغ مصر ربع النهائي للمرة الـ11 في تاريخها.



ويمتلك الفراعنة سجلاً قوياً في البطولة، إذ لم يخسروا في آخر 13 مباراة خلال الوقت الأصلي، كما يتصدرون قائمة الأكثر فوزاً تاريخياً بـ62 انتصاراً. ويقترب من دخول نادي العشرة أهداف القارية، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط.



في المقابل، كسر منتخب بنين عقدة طويلة بتحقيق فوزه الأول في النهائيات منذ 16 مباراة، على حساب بوتسوانا، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثانية، مستعيداً ذكرى إنجازه في نسخة 2019 عندما أقصى بركلات الترجيح.



لكن بنين تعاني هجومياً، بعدما فشلت في التسجيل في مباراتين بالنسخة الحالية، كما لم تحقق أي فوز في الوقت الأصلي أمام منتخبات حتى الآن، ما يجعل مهمتها أمام مصر بالغة الصعوبة.





