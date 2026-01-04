تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة

Lebanon 24
04-01-2026 | 06:22
أكد تايسون فيوري عودته إلى حلبة الملاكمة في عام 2026، بعد مرور 12 شهرًا على إعلان اعتزاله اللعبة.

وكان بطل الوزن الثقيل السابق، البالغ من العمر 37 عامًا، قد علّق قفازيه في كانون الثاني الماضي عقب خسارته الثانية أمام المتوَّج بكل الألقاب أولكسندر أوسيك، في نزال متقارب وحافل بالندية.
 
غير أن فيوري لوّح بالعودة خلال فترة الأعياد، من خلال نشر مقاطع تدريبية متتالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد يوم الأحد أنه سيعود إلى القتال مجددًا هذا العام.

وكتب تايسون فيوري عبر حسابه على إنستغرام: "2026 هو ذلك العام، عودة الملك. ابتعدت لفترة، لكنني عدت الآن، أبلغ 37 عامًا وما زلت أوجّه اللكمات. لا شيء أفضل من أن ألكم الرجال في وجوههم وأتقاضى المال مقابل ذلك".
 
ويبقى مصير مواجهته المحتملة مع غريمه التاريخي أنتوني جوشوا غير محسوم حتى الآن. فالنزال بين العملاقين البريطانيين كان مطروحًا منذ فترة طويلة، وقد أشارت معسكرات الطرفين سابقًا إلى وجود محادثات إيجابية. (إرم نيوز) 


 
 
