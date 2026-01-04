بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة

أكد تايسون فيوري عودته إلى حلبة الملاكمة في عام 2026، بعد مرور 12 شهرًا على إعلان اعتزاله اللعبة.



وكان بطل الوزن الثقيل السابق، البالغ من العمر 37 عامًا، قد علّق قفازيه في كانون الثاني الماضي عقب خسارته الثانية أمام المتوَّج بكل الألقاب أوسيك، في نزال متقارب وحافل بالندية.

غير أن فيوري لوّح بالعودة خلال فترة الأعياد، من خلال نشر مقاطع تدريبية متتالية عبر ، قبل أن يؤكد أنه سيعود إلى القتال مجددًا هذا العام.



وكتب تايسون فيوري عبر حسابه على إنستغرام: "2026 هو ذلك العام، عودة الملك. ابتعدت لفترة، لكنني عدت الآن، أبلغ 37 عامًا وما زلت أوجّه اللكمات. لا شيء أفضل من أن ألكم الرجال في وجوههم وأتقاضى المال مقابل ذلك".

ويبقى مصير مواجهته المحتملة مع غريمه التاريخي غير محسوم حتى الآن. فالنزال بين العملاقين كان مطروحًا طويلة، وقد أشارت معسكرات الطرفين سابقًا إلى وجود محادثات إيجابية. (إرم نيوز)





