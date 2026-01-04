نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو

حرص ميريح ديميرال، نجم الأهلي، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الأسطورة ، قائد النصر، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرًا في روشن السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة، نشر ديميرال صورتين عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيهما معانقا ، مستحضرًا ذكرياتهما المشتركة في الملاعب الأوروبية، وعلّق قائلاً: "أخوة منذ 2019".

وتلقى النصر خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام الأهلي بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الثالثة عشر من المسابقة، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات موسم 2025-2026. (إرم نيوز)