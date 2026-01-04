تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
Lebanon 24
04-01-2026
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستهل
ريال مدريد
مبارياته في عام 2026 بمواجهة
ريال
بيتيس على ملعب "سانتياغو برنابيو، مساء اليوم الأحد، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز من أجل ممارسة الضغط على
برشلونة
في صراع استعادة صدارة الليغا.
وسيكون على
تشابي
ألونسو،
المدير الفني
للميرنغي، التعامل مع غياب مؤثر يتمثل في كيليان مبابي أثناء وضع التشكيل الأساسي لهذه المباراة.
ويعاني النجم الفرنسي من التواء في الركبة، ولعب خلال الفترة الماضية رغم شعوره بآلام، إلا أن الأطباء نصحوه بالتوقف لتفادي مخاطر أكبر، وبالتالي سيغيب عن مواجهة بيتيس.
ومع شعور جمهور الفريق الملكي من تأثير غياب مبابي عن القوة الهجومية للفريق، كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها نسبة فوز الفريق حينما يغيب النجم الفرنسي.
وقالت الصحيفة: "خاض ريال
مدريد
93 مباراة رسمية منذ وصول مبابي، وكان غياب النجم الفرنسي أمرًا نادرًا على مدار الأشهر الـ17 الماضية، فلم يتغيب حتى عن مباريات بدت ثانوية، مثل لقاءات الكأس أمام تالافيرا (شارك أساسيًا وأكمل 90 دقيقة على ملعب إل برادو) أو مواجهة ديبورتيفا مينيرا في الموسم الماضي، حين شارك لنصف ساعة قادمًا من مقاعد البدلاء".
وأضاف التقرير: "في المجمل، غاب مبابي عن 10 مباريات فقط، مقابل مشاركته في 83 لقاءً، ما يجعله نموذجًا للاعب شديد الالتزام، ولا يتفوق عليه في عدد المباريات سوى فيديريكو فالفيردي (87 مباراة)".
وأوضحت أن "أرقام مبابي مع ريال مدريد لافتة: 83 مباراة (77 منها أساسيًا)، 73 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، بمعدل يقارب هدفًا أو مساهمة تهديفية في كل مباراة، كما أن 13 نقطة من أصل 42 جمعها الفريق في الدوري هذا الموسم ما كانت لتتحقق لولا مساهماته المباشرة. ومع ذلك، تُظهر الأرقام أيضًا أنه من دون النجم الفرنسي، لم يكن أداء ريال مدريد سيئًا إلى الحد الذي قد يُتوقع". (إرم نيوز)
Advertisement
