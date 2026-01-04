عرض هجومي كاسح… غارسيا يتألّق بثلاثية في فوز مدريد الكبير

قاد المهاجم الشاب غونزالو إلى فوز عريض على ضيفه بنتيجة 5-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من .



وافتتح غارسيا التسجيل في ، قبل أن يضاعف النتيجة مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 50. وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما قلّص الفارق عبر كوتشو عند الدقيقة 66.



وعاد غارسيا ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 82، قبل أن يختتم فران غارسيا مهرجان الأهداف بتسجيل الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وبهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، مقلّصًا الفارق إلى أربع نقاط خلف المتصدر ، الذي كان قد فاز على (2-0) في الجولة نفسها. في المقابل، تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.

