Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

عرض هجومي كاسح… غارسيا يتألّق بثلاثية في فوز مدريد الكبير

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:06
قاد المهاجم الشاب غونزالو غارسيا ريال مدريد إلى فوز عريض على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وافتتح غارسيا التسجيل في الدقيقة 20، قبل أن يضاعف النتيجة مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 50. وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 56، فيما قلّص بيتيس الفارق عبر كوتشو هيرنانديز عند الدقيقة 66.

وعاد غارسيا ليكمل ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة 82، قبل أن يختتم فران غارسيا مهرجان الأهداف بتسجيل الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، مقلّصًا الفارق إلى أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، الذي كان قد فاز على إسبانيول (2-0) في الجولة نفسها. في المقابل، تجمّد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.
رياضة

متفرقات

الدوري الإسباني

ماركو أسينسيو

الدقيقة 20

ريال بيتيس

هيرنانديز

إسبانيول

برشلونة

