انتصار مغربي جديد في أمم إفريقيا… أسود الأطلس إلى دور الثمانية

Lebanon 24
04-01-2026 | 13:41
حجز منتخب المغرب بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أُقيم الأحد في الرباط.

وسمّى إبراهيم دياز نفسه نجم المواجهة بتسجيله هدف الحسم في الدقيقة 64، ليقود "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية ويوقّع إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبح أول لاعب مغربي يسجّل في أربع مباريات متتالية بتاريخ البطولة.

وكان دياز قد هزّ شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في دور المجموعات، قبل أن يواصل توهّجه أمام تنزانيا، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد أربعة أهداف، مؤكّدًا دوره المحوري في مشوار المغرب القاري على أرضه.

وجاء تأهل المغرب بعد تصدّره المجموعة الأولى بسبع نقاط، فيما ودّعت تنزانيا البطولة رغم بلوغها الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، عقب حلولها ثالثة في المجموعة الثالثة بنقطتين.

ويضرب المنتخب المغربي موعدًا في ربع النهائي، الجمعة المقبل، مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا والكاميرون ضمن دور الـ16.
