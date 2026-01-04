انتصار مغربي جديد في أمم إفريقيا… أسود الأطلس إلى دور الثمانية

حجز منتخب بطاقة العبور إلى ربع أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب تنزانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أُقيم الأحد في الرباط.



وسمّى إبراهيم دياز نفسه نجم المواجهة بتسجيله هدف الحسم في الدقيقة 64، ليقود "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية ويوقّع إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبح أول لاعب مغربي يسجّل في أربع مباريات متتالية بتاريخ البطولة.



وكان دياز قد هزّ شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في دور المجموعات، قبل أن يواصل توهّجه أمام تنزانيا، لينفرد بصدارة الهدافين برصيد أربعة أهداف، مؤكّدًا دوره المحوري في مشوار المغرب القاري على أرضه.



وجاء تأهل المغرب بعد تصدّره بسبع نقاط، فيما ودّعت تنزانيا البطولة رغم بلوغها الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخها، عقب حلولها ثالثة في بنقطتين.



ويضرب المنتخب موعدًا في ربع النهائي، الجمعة المقبل، مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا والكاميرون ضمن دور الـ16.

