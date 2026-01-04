تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
04-01-2026 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1463797-639031583836996320.webp
Doc-P-1463797-639031583836996320.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ليدز يونايتد، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ19.

وافتتح برندن آرونسون التسجيل لليدز في الدقيقة 62، قبل أن يردّ ماتيوس كونيا سريعًا بهدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد ثلاث دقائق فقط.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، بعدما اكتفى بفوزين فقط في آخر سبع مباريات بالمسابقة. في المقابل، بلغ رصيد ليدز 22 نقطة في المركز السادس عشر، مواصلًا سلسلة اللاهزيمة للمباراة السابعة تواليًا.

ويعود آخر سقوط لليدز في الدوري إلى خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في 29 تشرين الثاني الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد

المركز الخامس

مانشستر سيتي

ماتيوس كونيا

يونايتد

باري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-04
Lebanon24
13:41 | 2026-01-04
Lebanon24
13:06 | 2026-01-04
Lebanon24
09:49 | 2026-01-04
Lebanon24
07:49 | 2026-01-04
Lebanon24
06:22 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24