تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي

واصل نزيف النقاط في بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ليدز ، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ19.



وافتتح برندن آرونسون التسجيل لليدز في الدقيقة 62، قبل أن يردّ سريعًا بهدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد ثلاث دقائق فقط.



وبهذه النتيجة، رفع يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في مؤقتًا، بعدما اكتفى بفوزين فقط في آخر سبع مباريات بالمسابقة. في المقابل، بلغ رصيد ليدز 22 نقطة في المركز السادس عشر، مواصلًا سلسلة اللاهزيمة للمباراة السابعة تواليًا.



ويعود آخر سقوط لليدز في الدوري إلى خسارته أمام بنتيجة 3-2 في 29 تشرين الثاني الماضي.

