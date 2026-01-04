تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
04-01-2026
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
مانشستر يونايتد
نزيف النقاط في
الدوري الإنجليزي الممتاز
بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ليدز
يونايتد
، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ19.
وافتتح برندن آرونسون التسجيل لليدز في الدقيقة 62، قبل أن يردّ
ماتيوس كونيا
سريعًا بهدف التعادل لمانشستر يونايتد بعد ثلاث دقائق فقط.
وبهذه النتيجة، رفع
مانشستر
يونايتد رصيده إلى 31 نقطة في
المركز الخامس
مؤقتًا، بعدما اكتفى بفوزين فقط في آخر سبع مباريات بالمسابقة. في المقابل، بلغ رصيد ليدز 22 نقطة في المركز السادس عشر، مواصلًا سلسلة اللاهزيمة للمباراة السابعة تواليًا.
ويعود آخر سقوط لليدز في الدوري إلى خسارته أمام
مانشستر سيتي
بنتيجة 3-2 في 29 تشرين الثاني الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
Lebanon 24
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
05/01/2026 00:54:45
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
Lebanon 24
الدوري اللبناني لكرة القدم: تعادل النجمة والمبرة وفوز الصفاء والتضامن
05/01/2026 00:54:45
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
Lebanon 24
"لن أبقى إلى الأبد"… غوارديولا يربك حسابات مانشستر سيتي
05/01/2026 00:54:45
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوز العهد على الصفاء وتعادل العباسية والساحل
05/01/2026 00:54:45
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
المركز الخامس
مانشستر سيتي
ماتيوس كونيا
يونايتد
باري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
Lebanon 24
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
16:55 | 2026-01-04
04/01/2026 04:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انتصار مغربي جديد في أمم إفريقيا… أسود الأطلس إلى دور الثمانية
Lebanon 24
انتصار مغربي جديد في أمم إفريقيا… أسود الأطلس إلى دور الثمانية
13:41 | 2026-01-04
04/01/2026 01:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض هجومي كاسح… غارسيا يتألّق بثلاثية في فوز مدريد الكبير
Lebanon 24
عرض هجومي كاسح… غارسيا يتألّق بثلاثية في فوز مدريد الكبير
13:06 | 2026-01-04
04/01/2026 01:06:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
Lebanon 24
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
09:49 | 2026-01-04
04/01/2026 09:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
Lebanon 24
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
07:49 | 2026-01-04
04/01/2026 07:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:55 | 2026-01-04
الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب
13:41 | 2026-01-04
انتصار مغربي جديد في أمم إفريقيا… أسود الأطلس إلى دور الثمانية
13:06 | 2026-01-04
عرض هجومي كاسح… غارسيا يتألّق بثلاثية في فوز مدريد الكبير
09:49 | 2026-01-04
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
07:49 | 2026-01-04
نجم الأهلي السعودي يوجه رسالة إلى رونالدو
06:22 | 2026-01-04
بعد عام من الاعتزال.. تايسون فيوري يعلن عودته للملاكمة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24