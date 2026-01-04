تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:00
سقط ليفربول في فخّ التعادل أمام مضيفه فولهام، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فولهام التسجيل مبكرًا عبر الجناح الويلزي هاري ويلسون في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض ليفربول في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل عن طريق الألماني فلوريان فيرتس في الدقيقة 57، ثم تقدّم بهدف ثانٍ حمل توقيع الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

غير أنّ فولهام رفض الخسارة، وخطف الإنجليزي هاريسون ريد هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرم "الريدز" من الفوز في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، اكتفى ليفربول بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، مسجّلًا تعادله الثاني تواليًا في ظل غياب نجمه المصري محمد صلاح لانشغاله مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025.

في المقابل، رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، محققًا تعادلًا ثمينًا على أرضه.
