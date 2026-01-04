غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام

سقط في فخّ التعادل أمام مضيفه فولهام، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من .



وافتتح فولهام التسجيل مبكرًا عبر الجناح الويلزي هاري ويلسون في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض ليفربول في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل عن طريق الألماني فيرتس في الدقيقة 57، ثم تقدّم بهدف ثانٍ حمل توقيع كودي جاكبو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



غير أنّ فولهام رفض الخسارة، وخطف الإنجليزي هاريسون ريد هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليحرم " " من الفوز في اللحظات الأخيرة.



وبهذه النتيجة، اكتفى ليفربول بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، مسجّلًا تعادله الثاني تواليًا في ظل غياب نجمه لانشغاله مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025.



في المقابل، رفع فولهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز ، محققًا تعادلًا ثمينًا على أرضه.

Advertisement