الكاميرون تُقصي جنوب إفريقيا و الموعد المقبل مع المغرب

تجاوز منتخب عقبة منتخب جنوب إفريقيا بعد فوزه عليه 2-1، في مواجهة دور الـ16 من الإفريقية المقامة في ، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.



وعلى ملعب المدينة في الرباط، فرض "أسود الكاميرون" أفضليتهم مبكرًا، ونجحوا في التقدّم بهدفين حملا توقيع تشامادو وكرستيان كوفاني، قبل أن يقلّص إيفدنس ماغوبا الفارق لجنوب إفريقيا في الدقيقة 88.



وجاء هدف " " متأخرًا، ليبقى بلا تأثير فعلي على نتيجة اللقاء، ويودّع المنتخب البطولة بعد مشاركة وُصفت بالمتواضعة، مقارنة بنسخة 2023 التي أنهاها في المركز الثالث.



وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الكاميروني موعدًا ناريًا في ربع النهائي مع منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، في مواجهة مرتقبة تُقام مساء الجمعة المقبل.

