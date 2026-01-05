تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.. اتحاد التونسي يطوي صفحة سامي الطرابلسي

Lebanon 24
05-01-2026 | 01:17
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأحد، إنهاء التعاقد مع المدرب سامي الطرابلسي والجهاز الفني المساعد له بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.


ويأتي القرار بعد فشل الطرابلسي في التأهل لدور الثمانية من المسابقة القارية بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة، السبت، حيث لم يقدم منتخب (نسور قرطاج) الأداء المنتظر منه في البطولة.

وتنتظر الجماهير التونسية الغاضبة تعيين مدير فني جديد استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والَمكسيك.
ويتواجد المنتخب التونسي، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة، في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والفائز من الملحق الأوروبي الذي يضم منتخبات السويد وأوكرانيا وبولندا وألبانيا.
 
