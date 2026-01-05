بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.. اتحاد التونسي يطوي صفحة سامي الطرابلسي

أعلن الاتحاد ، الأحد، إنهاء التعاقد مع المدرب سامي الطرابلسي والجهاز الفني المساعد له بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.





ويأتي القرار بعد فشل الطرابلسي في التأهل لدور الثمانية من المسابقة القارية بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة، السبت، حيث لم يقدم منتخب (نسور قرطاج) الأداء المنتظر منه في البطولة.



وتنتظر الجماهير الغاضبة تعيين مدير فني جديد استعدادا للمشاركة في المقررة الصيف المقبل في وكندا والَمكسيك.

ويتواجد المنتخب التونسي، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة، في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والفائز من الملحق الذي يضم منتخبات السويد وأوكرانيا وبولندا وألبانيا.