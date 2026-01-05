تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
رياضة
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
Lebanon 24
05-01-2026
|
01:26
أكد الحكم المصري "المونديالي" جمال الغندور، أن حكم مباراة كأس أمم إفريقيا، حرم منتخب تنزانيا من ركلة جزاء صحيحة، في الثواني الأخيرة من المباراة أمام
المغرب
.
وحقق المنتخب
المغربي
انتصارا صعبا على تنزانيا، مساء الأحد، بنتيجة 1-0، إلا أن المباراة شهدت واقعة مثيرة للجدل، في الدقيقة 94.
في الثواني الأخيرة من اللقاء، تعرض لاعب منتخب تنزانيا، لدفع من قبل مدافع منتخب المغرب، آدم ماسينا، داخل منطقة الجزاء، في واقعة اعترض عليها الطاقم الفني لمنتخب تنزانيا كثيرا.
ورغم الاعتراضات، لم يحتسب الحكم المالي بوبو
تراوري
ركلة جزاء، كما لم يتوجه لتقنية الفيديو، لمراجعة الحالة.
الغندور: الحكم ظلم تنزانيا
وحول هذه الحالة، قال حكم
بطولة كأس العالم
السابق، المصري جمال الغندور، في فيديو، إن ركلة الجزاء كانت صحيحة.
وقال الغندور في حديثه: "هناك ركلة جزاء شرعية لمنتخب تنزانيا لم تُحتسب.. لاحظنا شد ودفع للمدافع التنزاني في منطقة الجزاء عندما كان مسيطرا على
الكرة
".
وأضاف: "الحكم لا يحتسب شيء، وحكم تقنية الفيديو "الفار" لا يستدعي الحكم. من وجهة نظري هناك ركلة جزاء لم تحتسب للمنتخب التنزاني".
وشدد: "اللوم يقع على حكم "الفار" أكثر من حكم الساحة".
وقدم منتخب تنزانيا أداء قويا أمام المغرب، لكنه لم يستطع الصمود، ليودع البطولة، بينما تأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى ربع النهائي في البطولة التي تقام على أرضه.
