رياضة
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
Lebanon 24
05-01-2026
|
02:56
photos
0
فتح رئيس نادي إنتر
ميلان
، جوزيبي ماروتا، الباب أمام انتقال
البرتغالي
جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للهلال السعودي، بعدما أقرّ بوجود اهتمام فعلي من "النيراتزوري" للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية.
وقال ماروتا في تصريحات لشبكة "دازن" بنسختها
الإيطالية
: "نجري مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن جواو كانسيلو"، موضحًا أن التحرك يأتي بسبب غياب الهولندي دينزل دومفريس خلال الشهرين المقبلين، ما يفرض على الفريق البحث عن حل في مركز الظهير الأيمن.
وبحسب المعطيات، يتنافس إنتر مع
برشلونة
على ضم كانسيلو، الذي سبق أن لعب مع النادي الكتالوني على سبيل الإعارة. ويضع برشلونة اللاعب ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز الدفاع، في ظل إصابة طويلة للدنماركي كريستيان كريستنسن تمتد إلى 4 أشهر، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2026.
وأشار ماروتا إلى إدراكه ارتفاع راتب كانسيلو في
الهلال
، لافتًا إلى أن إدارة إنتر تعمل على خفض قيمة الصفقة عبر إدخال اسم من الفريق ضمن المفاوضات، مثل المدافع الهولندي ستيفان دي فري أو المخضرم فرانشيسكو أتشيربي.
في المقابل، يُقال إن كانسيلو حسم رغبته بمغادرة الهلال في الشتاء للعودة إلى
أوروبا
، مع أفضلية تميل نحو "البارسا"، لكن الراتب المرتفع قد يضع برشلونة أمام حسابات مالية معقدة.
