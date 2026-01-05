عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد

تتحرّك إدارة لوضع خطتها للتعاقد مع لاعب ، في وقت يتصاعد فيه الحديث داخل النادي الإسباني عن احتمال رحيله على خلفية خلافاته مع الإدارة والمدرب والجمهور.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فيشاجيس" ، فإن يُحضّر عرضًا تصل قيمته الإجمالية إلى 150 مليون لإتمام الصفقة. وذكر التقرير أن قد يتضمن 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات وإضافات.



ويرى تشيلسي أن ضم قد يخدم مشروع الفريق في المرحلة المقبلة، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 150 مليون يورو، على أن تحسم الفترة المقبلة مصيره وفق المعطيات الراهنة.



ويبلغ فينيسيوس 25 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي عقده مع في حزيران 2027. وخاض بقميص الفريق الأول 347 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 111 هدفًا وصنع 91.

Advertisement