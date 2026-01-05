تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
Lebanon 24
05-01-2026
|
04:09
تتحرّك إدارة
نادي تشيلسي
لوضع خطتها للتعاقد مع
النجم البرازيلي
فينيسيوس جونيور
لاعب
ريال مدريد
، في وقت يتصاعد فيه الحديث داخل النادي الإسباني عن احتمال رحيله على خلفية خلافاته مع الإدارة والمدرب والجمهور.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فيشاجيس"
الإسبانية
، فإن
تشيلسي
يُحضّر عرضًا تصل قيمته الإجمالية إلى 150 مليون
يورو
لإتمام الصفقة. وذكر التقرير أن
العرض
قد يتضمن 125 مليون يورو كمبلغ ثابت، إضافة إلى 25 مليون يورو كمتغيرات وإضافات.
ويرى تشيلسي أن ضم
فينيسيوس
قد يخدم مشروع الفريق في المرحلة المقبلة، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 150 مليون يورو، على أن تحسم الفترة المقبلة مصيره وفق المعطيات الراهنة.
ويبلغ فينيسيوس 25 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر، وينتهي عقده مع
ريال
مدريد
في حزيران 2027. وخاض بقميص الفريق الأول 347 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 111 هدفًا وصنع 91.
