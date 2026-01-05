تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي

Lebanon 24
05-01-2026 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1464014-639032093315706932.webp
Doc-P-1464014-639032093315706932.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طغت أجواء المدرّجات على فوز باريس سان جيرمان على باريس إف سي 2-1، بعدما توقّفت المباراة مرّتين في الوقت الإضافي على ملعب "حديقة الأمراء"، بسبب أناشيد اعتُبرت تمييزية.

وبحسب ما ورد، أوقف الحكم باستيان اللقاء مرتين وطلب تدخّل مذيع الملعب، على وقع هتافات استهدفت لاعبي مارسيليا ووُصفوا فيها بـ"الجرذان"، قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان ومارسيليا في "كأس الأبطال" المقررة الخميس 8 كانون الثاني عند الساعة 7 مساءً في الكويت.

وعرضت شاشات الملعب رسالة تحذيرية تؤكد أن "الأناشيد التمييزية غير مقبولة"، مع تنبيه إلى احتمال إيقاف المباراة أو خسارتها، ما زاد من توتر الأجواء.

بعد صافرة النهاية، انفجر لويس إنريكي غضبًا أمام كاميرات Ligue1+، معتبرًا أن ما يحصل "حالة خاصة"، وقال إن "المباريات لا تُوقف إلا في ملعب باريس سان جيرمان"، مشددًا على أنه يسمع في ملاعب أخرى "كل أنواع الشتائم" ضد النادي ولا يتم إيقاف المباريات هناك، مضيفًا "لقد سئمت".

وفي المؤتمر الصحافي، خفّف إنريكي نبرة حديثه وركّز على المباراة، معتبرًا أنها كانت صعبة كما كان متوقعًا، وأن الأهم هو افتتاح عام 2026 بفوز. (goal)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف 6 متورّطين في الاعتداء على دورية لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

ملعب باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

لويس إنريكي

سان جيرمان

حالة خاصة

مارسيل

الكويت

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-01-05
Lebanon24
04:09 | 2026-01-05
Lebanon24
02:56 | 2026-01-05
Lebanon24
01:26 | 2026-01-05
Lebanon24
01:17 | 2026-01-05
Lebanon24
23:00 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24