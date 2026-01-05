توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي

طغت أجواء المدرّجات على فوز على إف سي 2-1، بعدما توقّفت المباراة مرّتين في الوقت الإضافي على ملعب "حديقة الأمراء"، بسبب أناشيد اعتُبرت تمييزية.



وبحسب ما ورد، أوقف الحكم باستيان اللقاء مرتين وطلب تدخّل مذيع الملعب، على وقع هتافات استهدفت لاعبي مارسيليا ووُصفوا فيها بـ"الجرذان"، قبل أيام من مواجهة باريس ومارسيليا في "كأس الأبطال" المقررة الخميس 8 كانون الثاني عند الساعة 7 مساءً في .



وعرضت شاشات الملعب رسالة تحذيرية تؤكد أن "الأناشيد التمييزية غير مقبولة"، مع تنبيه إلى احتمال إيقاف المباراة أو خسارتها، ما زاد من توتر الأجواء.



بعد صافرة النهاية، انفجر غضبًا أمام كاميرات Ligue1+، معتبرًا أن ما يحصل " "، وقال إن "المباريات لا تُوقف إلا في "، مشددًا على أنه يسمع في ملاعب أخرى "كل أنواع الشتائم" ضد النادي ولا يتم إيقاف المباريات هناك، مضيفًا "لقد سئمت".



وفي المؤتمر الصحافي، خفّف إنريكي نبرة حديثه وركّز على المباراة، معتبرًا أنها كانت صعبة كما كان متوقعًا، وأن الأهم هو افتتاح عام 2026 بفوز. (goal)

