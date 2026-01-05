تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
توقّف الديربي مرّتين.. وإنريكي يشكو "ازدواجية" في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
05-01-2026
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
طغت أجواء المدرّجات على فوز
باريس سان جيرمان
على
باريس
إف سي 2-1، بعدما توقّفت المباراة مرّتين في الوقت الإضافي على ملعب "حديقة الأمراء"، بسبب أناشيد اعتُبرت تمييزية.
وبحسب ما ورد، أوقف الحكم باستيان اللقاء مرتين وطلب تدخّل مذيع الملعب، على وقع هتافات استهدفت لاعبي مارسيليا ووُصفوا فيها بـ"الجرذان"، قبل أيام من مواجهة باريس
سان جيرمان
ومارسيليا في "كأس الأبطال" المقررة الخميس 8 كانون الثاني عند الساعة 7 مساءً في
الكويت
.
وعرضت شاشات الملعب رسالة تحذيرية تؤكد أن "الأناشيد التمييزية غير مقبولة"، مع تنبيه إلى احتمال إيقاف المباراة أو خسارتها، ما زاد من توتر الأجواء.
بعد صافرة النهاية، انفجر
لويس إنريكي
غضبًا أمام كاميرات Ligue1+، معتبرًا أن ما يحصل "
حالة خاصة
"، وقال إن "المباريات لا تُوقف إلا في
ملعب باريس سان جيرمان
"، مشددًا على أنه يسمع في ملاعب أخرى "كل أنواع الشتائم" ضد النادي ولا يتم إيقاف المباريات هناك، مضيفًا "لقد سئمت".
وفي المؤتمر الصحافي، خفّف إنريكي نبرة حديثه وركّز على المباراة، معتبرًا أنها كانت صعبة كما كان متوقعًا، وأن الأهم هو افتتاح عام 2026 بفوز. (goal)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف 6 متورّطين في الاعتداء على دورية لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
الجيش يوقف 6 متورّطين في الاعتداء على دورية لـ"اليونيفيل"
05/01/2026 14:55:58
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
Lebanon 24
جعجع يصعّد في وجه الحكومة وسلام يشكو "الطعن في الظهر"
05/01/2026 14:55:58
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
05/01/2026 14:55:58
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
Lebanon 24
قائد "تشيلسي" السابق: إفتقار الفريق للخبرة قد يكلفه آماله في الفوز بلقب الدوريّ
05/01/2026 14:55:58
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ملعب باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
سان جيرمان
حالة خاصة
مارسيل
الكويت
الصحاف
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
05:29 | 2026-01-05
05/01/2026 05:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
Lebanon 24
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
04:09 | 2026-01-05
05/01/2026 04:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
Lebanon 24
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
02:56 | 2026-01-05
05/01/2026 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
Lebanon 24
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
01:26 | 2026-01-05
05/01/2026 01:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.. اتحاد التونسي يطوي صفحة سامي الطرابلسي
Lebanon 24
بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.. اتحاد التونسي يطوي صفحة سامي الطرابلسي
01:17 | 2026-01-05
05/01/2026 01:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:29 | 2026-01-05
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
04:09 | 2026-01-05
عرض بـ150 مليون يورو.. تشيلسي يترقّب حسم "فينيسيوس" في مدريد
02:56 | 2026-01-05
كانسيلو بين ميلانو وبرشلونة.. ماروتا يؤكد وجود المفاوضات
01:26 | 2026-01-05
الحكم المصري الغندور: تنزانيا حُرمت من ركلة جزاء أمام المغرب
01:17 | 2026-01-05
بعد خيبة الخروج من بطولة كأس أَمم إفريقيا لكرة القدم.. اتحاد التونسي يطوي صفحة سامي الطرابلسي
23:00 | 2026-01-04
غياب صلاح يكلّف ليفربول… تعادل قاتل أمام فولهام
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24