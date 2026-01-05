تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
رياضة
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
05-01-2026
05-01-2026
|
05:29
أعلن
مانشستر يونايتد
نهاية مشوار المدرب
البرتغالي
روبين أموريم مع الفريق الأول للنادي، اليوم الإثنين، على أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق أمام بيرنلي يوم الأربعاء.
وذكر
الشياطين الحمر
في بيان: "غادر روبين أموريم منصبه كمدرب رئيسي لنادي
مانشستر
يونايتد
".
وأضاف بيان النادي: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في
الدوري الإنكليزي
الممتاز، اتخذت
إدارة النادي
قرارًا صعبًا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".
وتابع مانشستر يونايتد: "يتقدم النادي بالشكر لروبين على مساهمته في النادي، ويتمنى له التوفيق في
المستقبل
". (بي ان سبورت)
