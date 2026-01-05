نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد

أعلن نهاية مشوار المدرب روبين أموريم مع الفريق الأول للنادي، اليوم الإثنين، على أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق أمام بيرنلي يوم الأربعاء.

وذكر في بيان: "غادر روبين أموريم منصبه كمدرب رئيسي لنادي ".



وأضاف بيان النادي: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الممتاز، اتخذت قرارًا صعبًا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".



وتابع مانشستر يونايتد: "يتقدم النادي بالشكر لروبين على مساهمته في النادي، ويتمنى له التوفيق في ". (بي ان سبورت)