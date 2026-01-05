مصر إلى ربع النهائي.. صلاح يحسمها في الدقيقة 123

حجز المنتخب المصري، الإثنين، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي 2025 المقامة في ، بعدما فاز على منتخب بنين 3-1 في دور الـ16.



وسجل مروان هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يعادل جودال دوسو النتيجة لبنين في الدقيقة 83. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 123.



وسيواجه منتخب مصر في ربع النهائي الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقررة الثلاثاء.



وشهدت المباراة إصابة اللاعب حمدي وخروجه من ملعب أكادير، فيما قال أبو ، الطبي للمنتخب، إن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وقد نُقل إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد مدى الإصابة. (سكاي نيوز)

Advertisement