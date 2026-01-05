تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati


رياضة

مصر إلى ربع النهائي.. صلاح يحسمها في الدقيقة 123

Lebanon 24
05-01-2026 | 14:05
حجز المنتخب المصري، الإثنين، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعدما فاز على منتخب بنين 3-1 في دور الـ16.

وسجل مروان عطية هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يعادل جودال دوسو النتيجة لبنين في الدقيقة 83. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 123.

وسيواجه منتخب مصر في ربع النهائي الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقررة الثلاثاء.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب المصري محمد حمدي وخروجه من ملعب أكادير، فيما قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، إن اللاعب يعاني من التواء في الركبة، وقد نُقل إلى المستشفى لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد مدى الإصابة. (سكاي نيوز)
