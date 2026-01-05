تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل

Lebanon 24
05-01-2026 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1464297-639032508196558021.png
Doc-P-1464297-639032508196558021.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن ريال مدريد، مساء الاثنين، أن مواجهة فريقه لكرة السلة أمام مكابي تل أبيب ضمن الدوري الأوروبي، المقررة الخميس في مدريد، ستقام خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.

وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار جاء امتثالاً لتوصية الشرطة بعد تصنيف المباراة "عالية الخطورة"، مؤكداً أن تذاكر اللقاء سيتم ردّها. وأضاف ريال مدريد: "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، يمتثل ريال مدريد للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية".

وكانت مباريات مكابي وهابويل تل أبيب قد أُقيمت على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 وحتى الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالصراع في غزة. وشهد الموسم الماضي توقف مباراة باريس الفرنسي ومكابي بسبب قنابل كريهة الرائحة، فيما نقل فناربخشه التركي مبارياته البيتية أمام الفرق الإسرائيلية في تشرين الثاني الماضي إلى ميونيخ لدواعٍ أمنية.

ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة بـ11 انتصاراً، مقابل المركز الرابع عشر لمكابي بثمانية انتصارات. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتعثر أمام رايو فاليكانو ويكتفي بنقطة في الليغا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة… هذا أسرع لاعب في ريال مدريد!
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل هذا اللاعب
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:24:56 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الإسرائيلية

ريال مدريد

الإسرائيلي

الأوروبي

أوروبي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:30 | 2026-01-05
Lebanon24
16:01 | 2026-01-05
Lebanon24
15:31 | 2026-01-05
Lebanon24
14:05 | 2026-01-05
Lebanon24
10:30 | 2026-01-05
Lebanon24
08:06 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24