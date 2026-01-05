مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل

أعلن ، مساء الاثنين، أن مواجهة فريقه لكرة السلة أمام مكابي تل أبيب ضمن الدوري ، المقررة الخميس في مدريد، ستقام خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.



وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار جاء امتثالاً لتوصية الشرطة بعد تصنيف المباراة "عالية الخطورة"، مؤكداً أن تذاكر اللقاء سيتم ردّها. وأضاف ريال مدريد: "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، يمتثل ريال مدريد للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية".



وكانت مباريات مكابي وهابويل تل أبيب قد أُقيمت على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 وحتى الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالصراع في غزة. وشهد الموسم الماضي توقف مباراة الفرنسي ومكابي بسبب قنابل كريهة الرائحة، فيما نقل فناربخشه مبارياته البيتية أمام الفرق في تشرين الثاني الماضي إلى ميونيخ لدواعٍ أمنية.



ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة بـ11 انتصاراً، مقابل المركز الرابع عشر لمكابي بثمانية انتصارات. (روسيا اليوم)

