رياضة
مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
ريال مدريد
، مساء الاثنين، أن مواجهة فريقه لكرة السلة أمام مكابي تل أبيب ضمن الدوري
الأوروبي
، المقررة الخميس في مدريد، ستقام خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.
وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار جاء امتثالاً لتوصية الشرطة بعد تصنيف المباراة "عالية الخطورة"، مؤكداً أن تذاكر اللقاء سيتم ردّها. وأضاف ريال مدريد: "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، يمتثل ريال مدريد للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية".
وكانت مباريات مكابي وهابويل تل أبيب قد أُقيمت على ملاعب محايدة منذ تشرين الأول 2023 وحتى الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالصراع في غزة. وشهد الموسم الماضي توقف مباراة
باريس
الفرنسي ومكابي بسبب قنابل كريهة الرائحة، فيما نقل فناربخشه
التركي
مبارياته البيتية أمام الفرق
الإسرائيلية
في تشرين الثاني الماضي إلى ميونيخ لدواعٍ أمنية.
ويحتل ريال مدريد المركز العاشر في ترتيب الدوري الأوروبي لكرة السلة بـ11 انتصاراً، مقابل المركز الرابع عشر لمكابي بثمانية انتصارات. (روسيا اليوم)
