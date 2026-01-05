تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ضربة لمصر.. حمدي خارج "الكان" وتريزيغيه مهدّد بالغياب
Lebanon 24
05-01-2026
|
16:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر المنتخب المصري خدمات ظهيره الأيسر محمد حمدي حتى نهاية بطولة
كأس الأمم
الإفريقية، فيما بات الجناح
محمود حسن
"تريزيغيه" مهدداً بالغياب عن بقية المباريات.
وأعلن الاتحاد المصري، عبر بيان على منصة "إكس" نقلاً عن طبيب المنتخب محمد أبو
العلا
، أن الأشعة أثبتت إصابة حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وأضاف أبو العلا أن الفحوص أظهرت أيضاً إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، مع محاولات لتجهيزه للحاق بما تبقى من مشوار المنتخب في البطولة.
وكان حمدي قد غادر الملعب في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أمام بنين، ليحل
أحمد أبو
الفتوح
بديلاً. وفي الدقيقة 59 خرج تريزيجيه مصاباً ودخل مكانه إمام عاشور.
وفاز منتخب مصر على بنين 3-1 وتأهل إلى ربع النهائي للمرة الـ11 تاريخياً منذ اعتماد هذا الدور في كأس إفريقيا عام 1992، على أن يواجه السبت المقبل الفائز من مباراة الثلاثاء بين
كوت ديفوار
وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
06/01/2026 04:25:08
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان يهزم غينيا الاستوائية في "الكان"
Lebanon 24
السودان يهزم غينيا الاستوائية في "الكان"
06/01/2026 04:25:08
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محرز يفتتح مشوار الجزائر في "الكان" بثنائية أمام السودان
Lebanon 24
محرز يفتتح مشوار الجزائر في "الكان" بثنائية أمام السودان
06/01/2026 04:25:08
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب المدنيين عن اجتماع "الميكانيزم": المرحلة المقبلة لن تُدار بلغة البيانات والمواقف
Lebanon 24
غياب المدنيين عن اجتماع "الميكانيزم": المرحلة المقبلة لن تُدار بلغة البيانات والمواقف
06/01/2026 04:25:08
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بوركينا فاسو
كوت ديفوار
كأس الأمم
محمود حسن
أحمد أبو
الفتوح
الصليب
على بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تكسّرت أضلاعه وأُصيب بيده وكليته.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
Lebanon 24
تكسّرت أضلاعه وأُصيب بيده وكليته.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
16:30 | 2026-01-05
05/01/2026 04:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل
Lebanon 24
مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل
15:57 | 2026-01-05
05/01/2026 03:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباراتان تُشعلان الدوري.. السلة اللبنانية ترفع سقف آسيا
Lebanon 24
مباراتان تُشعلان الدوري.. السلة اللبنانية ترفع سقف آسيا
15:31 | 2026-01-05
05/01/2026 03:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر إلى ربع النهائي.. صلاح يحسمها في الدقيقة 123
Lebanon 24
مصر إلى ربع النهائي.. صلاح يحسمها في الدقيقة 123
14:05 | 2026-01-05
05/01/2026 02:05:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دجوكوفيتش ينسحب من رابطة لاعبي التنس المحترفين.. ما السبب؟
Lebanon 24
دجوكوفيتش ينسحب من رابطة لاعبي التنس المحترفين.. ما السبب؟
10:30 | 2026-01-05
05/01/2026 10:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:30 | 2026-01-05
تكسّرت أضلاعه وأُصيب بيده وكليته.. هذا ما حصل مع لاعب كرة قدم لبناني
15:57 | 2026-01-05
مخاوف أمنية في مدريد.. هذا ما سيحصل خلال مباراة الريال أمام أحد أندية إسرائيل
15:31 | 2026-01-05
مباراتان تُشعلان الدوري.. السلة اللبنانية ترفع سقف آسيا
14:05 | 2026-01-05
مصر إلى ربع النهائي.. صلاح يحسمها في الدقيقة 123
10:30 | 2026-01-05
دجوكوفيتش ينسحب من رابطة لاعبي التنس المحترفين.. ما السبب؟
08:06 | 2026-01-05
بعد غياب.. أراوخو يعود لقائمة برشلونة
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24