Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

ضربة لمصر.. حمدي خارج "الكان" وتريزيغيه مهدّد بالغياب

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:01
Doc-P-1464298-639032511556620413.png
Doc-P-1464298-639032511556620413.png photos 0
خسر المنتخب المصري خدمات ظهيره الأيسر محمد حمدي حتى نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما بات الجناح محمود حسن "تريزيغيه" مهدداً بالغياب عن بقية المباريات.

وأعلن الاتحاد المصري، عبر بيان على منصة "إكس" نقلاً عن طبيب المنتخب محمد أبو العلا، أن الأشعة أثبتت إصابة حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وأضاف أبو العلا أن الفحوص أظهرت أيضاً إصابة تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل، مع محاولات لتجهيزه للحاق بما تبقى من مشوار المنتخب في البطولة.

وكان حمدي قد غادر الملعب في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أمام بنين، ليحل أحمد أبو الفتوح بديلاً. وفي الدقيقة 59 خرج تريزيجيه مصاباً ودخل مكانه إمام عاشور.

وفاز منتخب مصر على بنين 3-1 وتأهل إلى ربع النهائي للمرة الـ11 تاريخياً منذ اعتماد هذا الدور في كأس إفريقيا عام 1992، على أن يواجه السبت المقبل الفائز من مباراة الثلاثاء بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن دور الـ16.
