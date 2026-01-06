تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
بعد هجومه نحو الجماهير.. هذا ما قاله حسام حسن
06-01-2026
|
01:46
شهدت نهاية مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بنين، في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا، لقطة غريبة من المدرب الوطني حسام حسن.
وبعد تسجيل
محمد صلاح
الهدف الثالث والحاسم في اللقاء الذي انتهى 3-1 بعد الأشواط الإضافية، توجه حسام حسن بشكل غاضب للجماهير التي كانت تدعم بنين، وأشار لشعار المنتخب المصري.
توضيح حسام حسن
خرج حسام حسن،
المدير الفني
لمنتخب مصر، ليوضح حقيقة ما أُثير حول هجومه على جماهير
المغرب
، عقب تداول مقطع فيديو له خلال مباراة
الفراعنة
أمام بنين.
وزعم البعض أن حسام حسن وجّه إشارات هجومية تجاه جماهير في المدرجات عقب تسجيل أحد أهداف المنتخب المصري.
لكن المدرب المصري نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أن الواقعة أُسيء فهمها، ومشددا على تقديره الكبير للجماهير المغربية التي ساندت منتخب بلاده خلال البطولة.
وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشكر الجماهير
المصرية
والمغربية التي تتواجد في الملعب لمؤازرتنا في كل مباراة، والفيديو المنتشر تم فهمه بشكل خاطئ".
وأضاف، في تصريحات نقلها موقع "كورة بلس" المصري: "كيف أهاجم منتخب المغرب أو جماهيره في أغادير بعد كل هذه المساندة والدعم الذي نحظى به؟".
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية في الدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز من مباراة
بوركينا فاسو
وكوت ديفوار، السبت المقبل، في إطار سعيه لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب القاري.
