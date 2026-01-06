تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
Lebanon 24
06-01-2026
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت إذاعة "كوبي"
الإسبانية
أن نادي
ريال مدريد
استقر على سفر كامل قائمة الفريق إلى
السعودية
لخوض منافسات السوبر الإسباني، بما في ذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم استمرار معاناته من إصابة في الركبة.
وأوضحت "كوبي" في تقريرها أن الطاقمين الطبي والفني، بقيادة
تشابي
ألونسو، يرفضان تماماً فكرة المخاطرة بمبابي، حيث باتت مشاركته في مباراة نصف النهائي أمام أتلتيكو
مدريد
يوم الخميس المقبل مستبعدة تماماً.
ورغم تحسن اللاعب وعمله بشكل منفرد، إلا أن النادي يرى أن البطولة "ثانوية" مقارنة بسلامة هدافه الأول، خاصة وأن إصابة الأربطة التي تعرض لها في 31 كانون الأول الماضي قد تتطلب ثلاثة أسابيع للتعافي التام.
وذكرت المصادر التابعة للإذاعة (ميلشور رويز وميغيل أنخيل دياز) أن قرار السفر يهدف بالدرجة الأولى إلى "صناعة روح الجماعة"، حيث يريد ألونسو تواجد جميع اللاعبين، المصابين منهم والجاهزين، باستثناء براهيم دياز المرتبط بالمشاركة مع منتخب
المغرب
في البطولة
الأفريقية
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
Lebanon 24
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
06/01/2026 13:48:53
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
Lebanon 24
مع غياب مبابي.. ما نسبة فوز ريال مدريد؟
06/01/2026 13:48:53
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
Lebanon 24
شكوك بشأن مُشاركة مبابي أمام "ألافيس"
06/01/2026 13:48:53
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!
Lebanon 24
نابولي يطيح بميلان ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي!
06/01/2026 13:48:53
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد
الأفريقية
الإسبانية
السعودية
السعود
المغرب
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
Lebanon 24
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
05:40 | 2026-01-06
06/01/2026 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيمن فلاتة ينتقل لنيوم على سبيل الإعارة
Lebanon 24
أيمن فلاتة ينتقل لنيوم على سبيل الإعارة
05:16 | 2026-01-06
06/01/2026 05:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
03:58 | 2026-01-06
06/01/2026 03:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجومه نحو الجماهير.. هذا ما قاله حسام حسن
Lebanon 24
بعد هجومه نحو الجماهير.. هذا ما قاله حسام حسن
01:46 | 2026-01-06
06/01/2026 01:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع عربي-نيجيري "مشتعل" في سباق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا
Lebanon 24
صراع عربي-نيجيري "مشتعل" في سباق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا
00:08 | 2026-01-06
06/01/2026 12:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:40 | 2026-01-06
أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا
05:16 | 2026-01-06
أيمن فلاتة ينتقل لنيوم على سبيل الإعارة
03:58 | 2026-01-06
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
01:46 | 2026-01-06
بعد هجومه نحو الجماهير.. هذا ما قاله حسام حسن
00:08 | 2026-01-06
صراع عربي-نيجيري "مشتعل" في سباق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا
23:00 | 2026-01-05
بعد الفوز المصري المهم.. تهنئة من السيتي و"غزل عربي" من ليفربول (صور)
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 13:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24