الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته

Lebanon 24
06-01-2026 | 03:46
أكدت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن نادي ريال مدريد استقر على سفر كامل قائمة الفريق إلى السعودية لخوض منافسات السوبر الإسباني، بما في ذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم استمرار معاناته من إصابة في الركبة.

وأوضحت "كوبي" في تقريرها أن الطاقمين الطبي والفني، بقيادة تشابي ألونسو، يرفضان تماماً فكرة المخاطرة بمبابي، حيث باتت مشاركته في مباراة نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد يوم الخميس المقبل مستبعدة تماماً.
ورغم تحسن اللاعب وعمله بشكل منفرد، إلا أن النادي يرى أن البطولة "ثانوية" مقارنة بسلامة هدافه الأول، خاصة وأن إصابة الأربطة التي تعرض لها في 31 كانون الأول الماضي قد تتطلب ثلاثة أسابيع للتعافي التام.
وذكرت المصادر التابعة للإذاعة (ميلشور رويز وميغيل أنخيل دياز) أن قرار السفر يهدف بالدرجة الأولى إلى "صناعة روح الجماعة"، حيث يريد ألونسو تواجد جميع اللاعبين، المصابين منهم والجاهزين، باستثناء براهيم دياز المرتبط بالمشاركة مع منتخب المغرب في البطولة الأفريقية.
