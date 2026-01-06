أيمن فلاتة ينتقل لنيوم على سبيل الإعارة

أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اللاعب أيمن فلاتة بات قريباً من الانتقال لنادي نيوم بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر آتياً من النادي الأهلي.
يذكر أن اللاعب أيمن فلاتة قد وقّع عقداً احترافياً مع النادي الأهلي لمدة 4 مواسم حتى نهاية موسم 2029.
وقد مثّل اللاعب أيمن فلاتة المنتخبات الوطنية بفئاتها كافة، وانضم لصفوف المنتخب السعودي الأول في فترة سابقة. ولعب اللاعب أيمن فلاتة لنادي ضمك في الموسم الماضي بنظام الإعارة في 28 مباراة في المسابقات كافة، وشارك في 18 منها بشكل أساسي، وسجل هدفاً وحيداً، ويشغل مركز المحور الدفاعي.
وكان التعاقد مع أيمن فلاتة برغبة من المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه بعد الإصابة التي لحقت بلاعبي المحور في الفريق عبد الملك العييري وعباس الحسن، والتي تغيبهما لفترة طويلة.