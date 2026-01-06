تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
رياضة

أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:40
Doc-P-1464506-639032993778065365.webp
Doc-P-1464506-639032993778065365.webp photos 0
قال النيجيري فيكتور أوسيمهن، صاحب ثنائية خلال اكتساح نيجيريا لموزمبيق 4 - 0 في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، إنه غاضب تجاه  من زميله النيجيري أديمولا لوكمان قبيل استبداله، وتجاهل الاحتفال الجماعي، متوجهاً بمفرده إلى غرفة الملابس بعد الفوز.

وأثار المشهد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الدقيقة 63 من اللقاء، وبينما كان «النسور الخضر» متقدمين 3 - 0، عاتب نجم الفريق أوسيمهن، الذي سجل هدفين من تمريرتين للوكمان، الأخير لعدم منحه كرة سهلة، وكاد أن ينتهي الأمر بمواجهة بينهما. وظل المهاجم المقنّع غاضباً قبل أن يتم استبداله بعد ثلاث دقائق بواسطة زميله موزيس سايمون لاعب باريس إف سي الفرنسي، ولم يشارك في تجمع الفريق النيجيري على أرض الملعب بعد صفارة النهاية للاحتفال بالتأهل إلى ربع النهائي.

وتوجه أوسيمهن مباشرة إلى غرفة الملابس، ثم غادر لاحقاً وحيداً وأول من وصل إلى المنطقة المختلطة دون أن يدلي بأي تصريح للصحافيين.

وكان اللاعب قد أبدى انزعاجه من لوكمان في الدقيقة التاسعة من المباراة، عاداً أن الأخير تأخر في تمرير الكرة له رغم أنه كان في وضع مناسب للتسديد.

