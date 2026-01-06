أوسيمهن غاضب من زميله لوكمان رغم فوز نيجيريا

قال النيجيري فيكتور أوسيمهن، صاحب ثنائية خلال اكتساح لموزمبيق 4 - 0 في ثمن أمم ، إنه غاضب تجاه من زميله النيجيري أديمولا لوكمان قبيل استبداله، وتجاهل الاحتفال الجماعي، متوجهاً بمفرده إلى غرفة الملابس بعد الفوز.

وأثار المشهد على . في الدقيقة 63 من اللقاء، وبينما كان «النسور الخضر» متقدمين 3 - 0، عاتب نجم الفريق أوسيمهن، الذي سجل هدفين من تمريرتين للوكمان، الأخير لعدم منحه كرة سهلة، وكاد أن ينتهي الأمر بمواجهة بينهما. وظل المهاجم المقنّع غاضباً قبل أن يتم استبداله بعد ثلاث دقائق بواسطة زميله موزيس سايمون لاعب الفرنسي، ولم يشارك في تجمع الفريق النيجيري على أرض الملعب بعد صفارة النهاية للاحتفال بالتأهل إلى ربع النهائي.

وتوجه أوسيمهن مباشرة إلى غرفة الملابس، ثم غادر لاحقاً وحيداً وأول من وصل إلى المنطقة المختلطة دون أن يدلي بأي تصريح للصحافيين.

وكان اللاعب قد أبدى انزعاجه من لوكمان في الدقيقة التاسعة من المباراة، عاداً أن الأخير تأخر في تمرير له رغم أنه كان في وضع مناسب للتسديد.