Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

سوق كانون الثاني يشتعل.. "شائعة فينيسيوس" تُربك أوروبا الرياضية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-01-2026 | 07:56
مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، يكفي اسم واحد لرفع حرارة السوق. فينيسيوس جونيور عاد اليوم إلى واجهة الشائعات الأوروبية، بعدما تداولت تقارير صحافية احتمال تحرّك من تشيلسي باتجاه ريال مدريد في صفقة وُصفت بالضخمة، لتتحول القصة سريعاً من همس انتقال إلى حديث يومي يضغط على أكثر من طرف.

اللافت أن شائعة واحدة كانت كافية لتأخذ هذا الحجم قبل أي إعلان رسمي. السبب أن التوقيت جاء على تقاطع حساس بين الملعب والعقد والضجيج الإعلامي. في الأيام الأخيرة، لم يكن المزاج في مدريد مثالياً، إذ تعرّض اللاعب لصافرات استهجان من جماهير سانتياغو برنابيو خلال مباراة أمام ريال بيتيس، قبل أن يخرج المدرب تشابي ألونسو مدافعاً عنه ومؤكداً أهميته للفريق.

في السياق، تحدّثت مصادر عبر ESPN عن تعثر مفاوضات التجديد وإمكانية أن تتأخر مجدداً، ما أضاف طبقة جديدة من الضباب على الملف. عند هذه النقطة، لم تعد الحكاية مرتبطة بمستوى لاعب فقط، بل بقدرة الأندية على التحكم بالسردية. أما ما قيل فعلاً عن تشيلسي، فكان الأكثر استفزازاً للأرقام. ذا غارديان نقلت أن النادي اللندني قد يجهّز عرضاً كبيراً يصل إلى 135 مليون جنيه إسترليني لضم فينيسيوس. الرقم وحده كفيل بإشعال السوق، لكن الأهم هو ربطه بتوقيت النافذة. مجرد ذكر اسم فينيسيوس في كانون الثاني يهزّ الملفات من حوله، من بينها أولويات ريال مدريد الهجومية، خطط تشيلسي الرياضية والتسويقية، وحسابات المنافسين في البريميرليغ الذين يعرفون أن صفقة من هذا الحجم لا تمرّ بلا أثر جانبي.

هنا تتحول الشائعة إلى أداة. قد تكون وسيلة ضغط في ملف التجديد عندما يتأخر الاتفاق، وقد تكون محاولة لإعادة تثبيت صورة اللاعب وقيمته في لحظة تتزايد فيها الأصوات في المدرجات. وقد تفتح أيضاً باب الحديث عن تحركات لاحقة في السوق إذا قرر أي طرف أن يذهب أبعد من العناوين، وهو ما جعل القصة تتضخم بسرعة.

ريال مدريد، تاريخياً، لا يحب أن يُدار ملف نجومه على صفحات الصحف، لكن استمرار الحديث عن عقد فينيسيوس مع أي توتر جماهيري يضع النادي بين خيارين واضحين. إما إغلاق الملف سريعاً عبر التجديد لقطع الطريق على الضجيج، أو ترك السوق يبالغ في القصة ثم اتخاذ القرار لاحقاً وفق المصلحة والميزانية. وفي هذا المشهد، يكتسب موقف المدرب قيمة إضافية، لأن دفاع ألونسو العلني يوحي بأن الجهاز الفني ينظر إلى فينيسيوس كركيزة داخل المشروع لا كملف قابل للفتح والإقفال مع كل نافذة.

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي يثبت انتقالاً وشيكاً. لكن شائعة فينيسيوس فعلت ما تفعله الشائعات الكبرى دائماً، أشعلت شهر كانون الثاني، رفعت سقف النقاش، وخلطت أوراق الأندية قبل أن تبدأ المفاوضات الفعلية.
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

