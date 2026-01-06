يجري وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) زيارة رسمية إلى بين 4 و6 كانون الثاني الجاري، للاطلاع على منظومة الأمن والسلامة المعتمدة في تأمين نهائيات كأس الأمم 2025.



وضمّ الوفد مسؤولين بارزين في إدارة التدخلات الميدانية والطوارئ، وعاين الإجراءات الأمنية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال مباراة المغرب وتنزانيا، مع التركيز على انتشار القوى الأمنية، وأنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيّرة، وآليات التنسيق الإلكتروني.



كما زار الوفد مركز التعاون الأمني الأفريقي، الذي يشكّل منصة تنسيق بين المغربية وضباط الشرطة المرافقين لمنتخبات البطولة، إضافة إلى جولة في ملعب الحسن الثاني لمتابعة إجراءات تأمين الجماهير الأجنبية والتعاون مع الشرطة الدولية.



وتأتي الزيارة في سياق اهتمام بالاستفادة من التجربة المغربية في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، استعدادًا لتنظيم 2026، على أن يستمر التعاون الأمني بين البلدين وصولًا إلى مونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا والبرتغال والمغرب.

