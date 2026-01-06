تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل كأس العالم… وفد من الـ"FBI" يقيّم منظومة الأمن المغربية

Lebanon 24
06-01-2026 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1464692-639033221800294903.webp
Doc-P-1464692-639033221800294903.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يجري وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) زيارة رسمية إلى المغرب بين 4 و6 كانون الثاني الجاري، للاطلاع على منظومة الأمن والسلامة المعتمدة في تأمين نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وضمّ الوفد مسؤولين بارزين في إدارة التدخلات الميدانية والطوارئ، وعاين الإجراءات الأمنية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط خلال مباراة المغرب وتنزانيا، مع التركيز على انتشار القوى الأمنية، وأنظمة المراقبة بالكاميرات والطائرات المسيّرة، وآليات التنسيق الإلكتروني.

كما زار الوفد مركز التعاون الأمني الأفريقي، الذي يشكّل منصة تنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية وضباط الشرطة المرافقين لمنتخبات البطولة، إضافة إلى جولة في ملعب الحسن الثاني لمتابعة إجراءات تأمين الجماهير الأجنبية والتعاون مع الشرطة الدولية.

وتأتي الزيارة في سياق اهتمام واشنطن بالاستفادة من التجربة المغربية في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2026، على أن يستمر التعاون الأمني بين البلدين وصولًا إلى مونديال 2030 الذي تستضيفه إسبانيا والبرتغال والمغرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الفيفا" يثير غضب مشجعي كأس العالم 2026!
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري من بيروت: نعتبر لبنان ركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كلوب يؤكد مشاركته في كأس العالم 2026 بـ"وظيفة جديدة"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تشغل أكبر منظومة حوسبة ذكاء اصطناعي في العالم
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الأجهزة الأمنية

الأفريقية

واشنطن

الرياض

المغرب

التركي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-06
Lebanon24
15:35 | 2026-01-06
Lebanon24
14:21 | 2026-01-06
Lebanon24
13:09 | 2026-01-06
Lebanon24
09:30 | 2026-01-06
Lebanon24
07:56 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24