تعليق لافت من تركي آل الشيخ عقب هدف صلاح الحاسم

احتفى المستشار ، رئيس للترفيه في ، بفوز المنتخب المصري على نظيره البنيني وتأهله إلى ربع أمم إفريقيا 2025.



وجاء تأهل "الفراعنة" بعد مباراة صعبة أمام بنين انتهت بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16، وامتد إلى الأشواط الإضافية.



وحسم قائد المنتخب المواجهة بتسجيله الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليؤكد عبور مصر إلى الدور المقبل.



وعقب هدف صلاح، علّق آل الشيخ عبر حسابه على " " قائلاً: "الحمد الله الله يا صلاح"، في إشارة إلى إعجابه بأداء نجم المنتخب.



وينتظر المنتخب المصري معرفة منافسه في ربع النهائي، والذي سيتحدد بعد مباراة كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو المقررة مساء الثلاثاء.

