Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

تعليق لافت من تركي آل الشيخ عقب هدف صلاح الحاسم

Lebanon 24
06-01-2026 | 13:09
احتفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بفوز المنتخب المصري على نظيره البنيني وتأهله إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء تأهل "الفراعنة" بعد مباراة صعبة أمام بنين انتهت بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16، وامتد إلى الأشواط الإضافية.

وحسم قائد المنتخب محمد صلاح المواجهة بتسجيله الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليؤكد عبور مصر إلى الدور المقبل.

وعقب هدف صلاح، علّق آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "الحمد الله الله يا صلاح"، في إشارة إلى إعجابه بأداء نجم المنتخب.

وينتظر المنتخب المصري معرفة منافسه في ربع النهائي، والذي سيتحدد بعد مباراة كوت ديفوار، حامل اللقب، وبوركينا فاسو المقررة مساء الثلاثاء.
رياضة

متفرقات

الهيئة العامة

بوركينا فاسو

محمد صلاح

نهائي كأس

آل الشيخ

السعودية

السعود

فيسبوك

