جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الجزائر تتجاوز فخ الكونغو الديمقراطية وتضرب موعدًا مع نيجيريا

Lebanon 24
06-01-2026 | 14:21
Doc-P-1464762-639033313053049974.png
Doc-P-1464762-639033313053049974.png photos 0
حسم المنتخب الجزائري تأهله إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بفوز مثير على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف متأخر بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء، الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بالتعادل السلبي، في ظل حذر واضح من الطرفين وندرة الفرص، مقابل تألق لافت لحارس مرمى الكونغو الديمقراطية ليونيل مباسي الذي حافظ على شباكه طوال التسعين دقيقة.

ومع اللجوء إلى شوطين إضافيين، تمكن البديل عادل بولبينة من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 119، بعدما استلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وتقدم بها قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في شباك مباسي، مانحًا "الخضر" بطاقة العبور.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الجزائري نتائجه المثالية محققًا فوزه الرابع تواليًا في البطولة، بعد تصدره المجموعة الخامسة بثلاثة انتصارات على بوركينا فاسو والسودان وغينيا الاستوائية، في حين ودّع منتخب الكونغو الديمقراطية، رابع النسخة الماضية، المنافسات بعد خسارته الأولى في البطولة الحالية.

وضربت الجزائر موعدًا في الدور ربع النهائي مع منتخب نيجيريا، الذي كان قد اكتسح موزمبيق برباعية نظيفة، على أن تُقام المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السبت المقبل.
