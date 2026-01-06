تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

السوبر الإسباني بين السعودية وقطر.. ترتيبات جديدة على جدول الاستضافة

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:00
تتجه بطولة كأس السوبر الإسباني إلى مغادرة السعودية بشكل مؤقت، مع ترجيحات باستضافتها في قطر خلال عام 2027، نتيجة تعارض مواعيدها مع بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة في العام نفسه.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هذا الترتيب يأتي كحل مرحلي، على أن تستضيف قطر نسخة واحدة من البطولة، في إطار تفاهمات يجري التوصل إليها بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات المعنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني أحرز تقدماً في مفاوضاته لتجديد عقد استضافة السوبر في السعودية، بما يشمل تمديده لعام إضافي حتى 2030، مقابل خطة تقضي بانتقال الاستضافة إلى قطر لأربع سنوات لاحقة تمتد من 2031 حتى 2034.

وفي سياق متصل، وحرصاً على تعزيز نجاح نظام البطولة الجديد الذي يضم أربعة أندية، وجّه الاتحاد الإسباني دعوات إلى 82 نادياً من مختلف الدرجات لحضور منافسات النسخة الحالية، في خطوة تعكس الرهان المستمر على النمو الجماهيري والتسويقي للمسابقة، التي قد تشهد الدوحة إحدى نسخها الاستثنائية في المرحلة المقبلة.
رياضة

متفرقات

الاتحاد الإسباني

لكرة القدم

كأس السوبر

الإسبانية

كرة القدم

كأس آسيا

السعودية

المملكة

Lebanon24
01:04 | 2026-01-07
Lebanon24
16:35 | 2026-01-06
Lebanon24
15:35 | 2026-01-06
Lebanon24
14:21 | 2026-01-06
Lebanon24
13:09 | 2026-01-06
Lebanon24
11:49 | 2026-01-06
