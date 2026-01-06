تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
السوبر الإسباني بين السعودية وقطر.. ترتيبات جديدة على جدول الاستضافة
Lebanon 24
06-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه بطولة
كأس السوبر
الإسباني إلى مغادرة
السعودية
بشكل مؤقت، مع ترجيحات باستضافتها في قطر خلال عام 2027، نتيجة تعارض مواعيدها مع بطولة
كأس آسيا
التي تستضيفها
المملكة
في العام نفسه.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا»
الإسبانية
، فإن هذا الترتيب يأتي كحل مرحلي، على أن تستضيف قطر نسخة واحدة من البطولة، في إطار تفاهمات يجري التوصل إليها بين
الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
والجهات المعنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني أحرز تقدماً في مفاوضاته لتجديد عقد استضافة السوبر في السعودية، بما يشمل تمديده لعام إضافي حتى 2030، مقابل خطة تقضي بانتقال الاستضافة إلى قطر لأربع سنوات لاحقة تمتد من 2031 حتى 2034.
وفي سياق متصل، وحرصاً على تعزيز نجاح نظام البطولة الجديد الذي يضم أربعة أندية، وجّه الاتحاد الإسباني دعوات إلى 82 نادياً من مختلف الدرجات لحضور منافسات النسخة الحالية، في خطوة تعكس الرهان المستمر على النمو الجماهيري والتسويقي للمسابقة، التي قد تشهد
الدوحة
إحدى نسخها الاستثنائية في المرحلة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
Lebanon 24
الريال يصطحب مبابي إلى السوبر الإسباني على الرغم من صعوبة مشاركته
07/01/2026 08:43:51
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين
07/01/2026 08:43:51
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
Lebanon 24
تعادل جديد في الدوري الإسباني بين جيرونا وريال مدريد
07/01/2026 08:43:51
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: علاقة سوريا مع دولة الإمارات والسعودية وقطر وتركيا "مثالية"
07/01/2026 08:43:51
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
كأس السوبر
الإسبانية
كرة القدم
كأس آسيا
السعودية
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
Lebanon 24
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
01:04 | 2026-01-07
07/01/2026 01:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
16:35 | 2026-01-06
06/01/2026 04:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين جمال يوثّق زيارته لمسجد الشيخ زايد ويصفها بلحظة هدوء استثنائية
Lebanon 24
لامين جمال يوثّق زيارته لمسجد الشيخ زايد ويصفها بلحظة هدوء استثنائية
15:35 | 2026-01-06
06/01/2026 03:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزائر تتجاوز فخ الكونغو الديمقراطية وتضرب موعدًا مع نيجيريا
Lebanon 24
الجزائر تتجاوز فخ الكونغو الديمقراطية وتضرب موعدًا مع نيجيريا
14:21 | 2026-01-06
06/01/2026 02:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق لافت من تركي آل الشيخ عقب هدف صلاح الحاسم
Lebanon 24
تعليق لافت من تركي آل الشيخ عقب هدف صلاح الحاسم
13:09 | 2026-01-06
06/01/2026 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:04 | 2026-01-07
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
16:35 | 2026-01-06
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
15:35 | 2026-01-06
لامين جمال يوثّق زيارته لمسجد الشيخ زايد ويصفها بلحظة هدوء استثنائية
14:21 | 2026-01-06
الجزائر تتجاوز فخ الكونغو الديمقراطية وتضرب موعدًا مع نيجيريا
13:09 | 2026-01-06
تعليق لافت من تركي آل الشيخ عقب هدف صلاح الحاسم
11:49 | 2026-01-06
قبل كأس العالم… وفد من الـ"FBI" يقيّم منظومة الأمن المغربية
فيديو
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
07/01/2026 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24