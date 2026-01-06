السوبر الإسباني بين السعودية وقطر.. ترتيبات جديدة على جدول الاستضافة

تتجه بطولة الإسباني إلى مغادرة بشكل مؤقت، مع ترجيحات باستضافتها في قطر خلال عام 2027، نتيجة تعارض مواعيدها مع بطولة التي تستضيفها في العام نفسه.



وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» ، فإن هذا الترتيب يأتي كحل مرحلي، على أن تستضيف قطر نسخة واحدة من البطولة، في إطار تفاهمات يجري التوصل إليها بين والجهات المعنية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني أحرز تقدماً في مفاوضاته لتجديد عقد استضافة السوبر في السعودية، بما يشمل تمديده لعام إضافي حتى 2030، مقابل خطة تقضي بانتقال الاستضافة إلى قطر لأربع سنوات لاحقة تمتد من 2031 حتى 2034.



وفي سياق متصل، وحرصاً على تعزيز نجاح نظام البطولة الجديد الذي يضم أربعة أندية، وجّه الاتحاد الإسباني دعوات إلى 82 نادياً من مختلف الدرجات لحضور منافسات النسخة الحالية، في خطوة تعكس الرهان المستمر على النمو الجماهيري والتسويقي للمسابقة، التي قد تشهد إحدى نسخها الاستثنائية في المرحلة المقبلة.

