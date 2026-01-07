تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار

Lebanon 24
07-01-2026 | 01:04
أعلن نادي سانتوس البرازيلي رسميًا تجديد عقد نجمه نيمار جونيور حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكّدًا استمرار اللاعب في كتابة فصول جديدة من مسيرته مع الفريق.

أكد النادي في بيانه الرسمي أن التجديد يعكس رغبة نيمار في البقاء والمساهمة في تطوير الفريق، ومواصلة التاريخ الطويل الذي يجمعه بالنادي منذ بداياته كلاعب ناشئ.
ويأتي هذا التجديد بعد لحظة تاريخية شهدها ملعب سانتوس، حيث التقى نيمار جونيور لأول مرة في مباراة رسمية مع زميله الجديد غابرييل باربوسا (غابيغول)، حيث لعب اللاعبان معًا أقل من 25 دقيقة، في مباراة مزدوجة الرمزية، جمعت بين النجم نيمار وظهور غابيغول الأول.

هذا الحدث يعكس الترابط بين أجيال النادي المختلفة، ويعيد إحياء شغف الجماهير بالنادي، مؤكدًا أن حب كرة القدم والولاء لفريق سانتوس يتجاوز الزمن، وأن النجم البرازيلي سيظل جزءًا من قصة "العباءة المقدسة" لسنوات مقبلة.
