حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار

أعلن البرازيلي رسميًا تجديد عقد نجمه حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكّدًا استمرار اللاعب في كتابة فصول جديدة من مسيرته مع الفريق.



أكد النادي في بيانه الرسمي أن التجديد يعكس رغبة في البقاء والمساهمة في تطوير الفريق، ومواصلة التاريخ الذي يجمعه بالنادي منذ بداياته كلاعب ناشئ.

ويأتي هذا التجديد بعد لحظة تاريخية شهدها ملعب ، حيث التقى نيمار لأول مرة في مباراة رسمية مع زميله الجديد غابرييل باربوسا (غابيغول)، حيث لعب اللاعبان معًا أقل من 25 دقيقة، في مباراة مزدوجة الرمزية، جمعت بين النجم نيمار وظهور غابيغول الأول.



هذا الحدث يعكس الترابط بين أجيال النادي المختلفة، ويعيد إحياء شغف الجماهير بالنادي، مؤكدًا أن حب والولاء لفريق سانتوس يتجاوز الزمن، وأن سيظل جزءًا من قصة "العباءة المقدسة" لسنوات مقبلة.