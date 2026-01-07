تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

اكتمال ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025… مواجهات نارية بانتظار الكبار

Lebanon 24
07-01-2026 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1464913-639033747527281474.webp
Doc-P-1464913-639033747527281474.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع إسدال الستار على مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، اكتملت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، وتحددت رسميًا مواجهات الدور ربع النهائي.

الدور شهد حضورًا عربيًا لافتًا، مع تأهل منتخب المغرب ومنتخب الجزائر ومنتخب مصر، في مقابل خروج منتخب السودان ومنتخب تونس من المنافسة.

وفي ختام هذا الدور، واصل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه، بعدما أمطر شباك منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان منتخب السنغال أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على السودان (3-1)، تلاه منتخب مالي بعد تخطي تونس بركلات الترجيح (3-2). كما تجاوز منتخب الكاميرون عقبة منتخب جنوب أفريقيا (2-1)، فيما حقق منتخب نيجيريا فوزًا كاسحًا على منتخب موزمبيق برباعية نظيفة.

على المستوى العربي، افتتح المغرب التأهل بفوزه على منتخب تنزانيا (1-0)، وكررت الجزائر النتيجة نفسها أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما حسمت مصر بطاقتها على حساب منتخب بنين بنتيجة (3-1).

مباريات الدور ربع النهائي:

الجمعة 9 كانون الثاني
• مالي × السنغال – الساعة 8 مساءً (توقيت أبو ظبي)
• المغرب × الكاميرون – الساعة 11 مساءً

السبت 10 كانون الثاني
• الجزائر × نيجيريا – الساعة 8 مساءً
• مصر × كوت ديفوار – الساعة 1 بعد الظهر
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب 2025… وهذه هي المواجهات
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة جزر القمر على أرضه
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025: سوريا تواجه المغرب وفلسطين تصطدم بالسعودية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

جنوب أفريقيا

الديمقراطية

الديمقراطي

نهائي كأس

ديمقراطي

السودان

نيجيريا

الجزائر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-01-07
Lebanon24
03:54 | 2026-01-07
Lebanon24
01:04 | 2026-01-07
Lebanon24
23:00 | 2026-01-06
Lebanon24
16:35 | 2026-01-06
Lebanon24
15:35 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24