رياضة
اكتمال ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025… مواجهات نارية بانتظار الكبار
Lebanon 24
07-01-2026
|
02:25
مع إسدال الستار على مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، اكتملت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم
أفريقيا
2025 المقامة حاليًا في
المغرب
، وتحددت رسميًا مواجهات الدور ربع النهائي.
الدور شهد حضورًا عربيًا لافتًا، مع تأهل منتخب المغرب ومنتخب
الجزائر
ومنتخب مصر، في مقابل خروج منتخب
السودان
ومنتخب
تونس
من المنافسة.
وفي ختام هذا الدور، واصل منتخب كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبه، بعدما أمطر شباك منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة.
وكان منتخب السنغال أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوزه على السودان (3-1)، تلاه منتخب مالي بعد تخطي تونس بركلات الترجيح (3-2). كما تجاوز منتخب الكاميرون عقبة منتخب
جنوب أفريقيا
(2-1)، فيما حقق منتخب
نيجيريا
فوزًا كاسحًا على منتخب موزمبيق برباعية نظيفة.
على المستوى العربي، افتتح المغرب التأهل بفوزه على منتخب تنزانيا (1-0)، وكررت الجزائر النتيجة نفسها أمام منتخب الكونغو
الديمقراطية
، بينما حسمت مصر بطاقتها على حساب منتخب بنين بنتيجة (3-1).
مباريات الدور ربع النهائي:
الجمعة 9 كانون الثاني
• مالي × السنغال – الساعة 8 مساءً (توقيت أبو ظبي)
• المغرب × الكاميرون – الساعة 11 مساءً
السبت 10 كانون الثاني
• الجزائر × نيجيريا – الساعة 8 مساءً
• مصر × كوت ديفوار – الساعة 1 بعد الظهر
