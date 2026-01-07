تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
Lebanon 24
07-01-2026
|
03:54
أعلن الوداد الرياضي تعاقده مع المهاجم الفرنسي السابق وسام بن يدر بعقد يمتد لستة أشهر، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك لتعزيز صفوف الفريق المنافس في
دوري
المحترفين المغربي
لكرة القدم
.
وأوضح النادي في بيان رسمي أن بن يدر، البالغ 35 عامًا، سينضم إلى تشكيلة متصدر الدوري التي تضم أسماء بارزة، من بينها حكيم زياش الجناح السابق لـ"تشيلسي، ونور الدين أمرابط" اللاعب السابق لـ"ملقة" و"هال سيتي".
وسبق لبن يدر، صاحب الأصول التونسية، أن خاض تجارب احترافية مع موناكو وإشبيلية، فيما كانت آخر محطاته مع صقاريا سبور في
تركيا
. كما تُوّج هدافًا للدوري الفرنسي مناصفة مع كيليان مبابي في موسم 2019-2020، وساهم مع منتخب
فرنسا
في إحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.
ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 20 نقطة بعد ثماني جولات.
(رويترز)
