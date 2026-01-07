تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة

Lebanon 24
07-01-2026 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1464949-639033800860236761.webp
Doc-P-1464949-639033800860236761.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الوداد الرياضي تعاقده مع المهاجم الفرنسي السابق وسام بن يدر بعقد يمتد لستة أشهر، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك لتعزيز صفوف الفريق المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن بن يدر، البالغ 35 عامًا، سينضم إلى تشكيلة متصدر الدوري التي تضم أسماء بارزة، من بينها حكيم زياش الجناح السابق لـ"تشيلسي، ونور الدين أمرابط" اللاعب السابق لـ"ملقة" و"هال سيتي".

وسبق لبن يدر، صاحب الأصول التونسية، أن خاض تجارب احترافية مع موناكو وإشبيلية، فيما كانت آخر محطاته مع صقاريا سبور في تركيا. كما تُوّج هدافًا للدوري الفرنسي مناصفة مع كيليان مبابي في موسم 2019-2020، وساهم مع منتخب فرنسا في إحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

ويتصدر الوداد ترتيب الدوري المغربي برصيد 20 نقطة بعد ثماني جولات.
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
" حزب الله" غير متحمّس لتعزيز مستوى التفاوض: مرحلة جديدة عليه التكيف معها
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بصفقة ضخمة... الأمير الوليد بن طلال يستعدّ للاستحواذ على نادي "الهلال"
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"آرسنال" يضمّ التوأم كوينتيرو
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

لكرة القدم

كرة القدم

الأوروبي

الرياض

رويترز

أوروبي

تركيا

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-01-07
Lebanon24
02:25 | 2026-01-07
Lebanon24
01:04 | 2026-01-07
Lebanon24
23:00 | 2026-01-06
Lebanon24
16:35 | 2026-01-06
Lebanon24
15:35 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24