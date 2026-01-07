تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟
Lebanon 24
07-01-2026
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل
الإيطالي
سيموني إنزاغي،
المدير الفني
لنادي
الهلال
السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب
مانشستر يونايتد
، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم.
وكان
مانشستر
يونايتد قد أعلن إقالة روبن أموريم من منصبه، بعد 14 شهرًا فقط من توليه القيادة الفنية للفريق، عقب التعادل 1-1 أمام ليدز يونايتد في منافسات
الدوري الإنكليزي
الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز السادس في جدول ترتيب "البريميرليغ".
وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المتخصص في
أخبار
انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن مانشستر يونايتد أجرى مؤخرًا استفسارات حول سيموني إنزاغي، لبحث إمكانية تعيينه بديلًا لروبن أموريم.
وأشار شيرا، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إلى أنه رغم اهتمام إدارة مانشستر يونايتد بالمدرب الإيطالي، فإن إنزاغي قرر الاستمرار على رأس الجهاز الفني للهلال، وعدم الرحيل في الوقت الحالي. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
Lebanon 24
"مانشستر يونايتد" يتحرّك لإعادة مدربه السابق وسط أزمة داخلية
07/01/2026 15:37:46
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
Lebanon 24
نهاية مشوار أموريم مع مانشستر يونايتد
07/01/2026 15:37:46
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
Lebanon 24
تعادل جديد يربك "مانشستر يونايتد" في الدوري الإنجليزي
07/01/2026 15:37:46
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بهدف دورغو
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بهدف دورغو
07/01/2026 15:37:46
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد
المدير الفني
الإيطالي
إنكليزي
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
Lebanon 24
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
08:19 | 2026-01-07
07/01/2026 08:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
Lebanon 24
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
05:27 | 2026-01-07
07/01/2026 05:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
Lebanon 24
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
03:54 | 2026-01-07
07/01/2026 03:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتمال ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025… مواجهات نارية بانتظار الكبار
Lebanon 24
اكتمال ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025… مواجهات نارية بانتظار الكبار
02:25 | 2026-01-07
07/01/2026 02:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
Lebanon 24
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
01:04 | 2026-01-07
07/01/2026 01:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:19 | 2026-01-07
إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو
05:27 | 2026-01-07
والد نيمار: كأس العالم 2026 أبعد شبح الاعتزال عن نجلي
03:54 | 2026-01-07
صفقة هجومية جديدة… "الوداد" يضم بن يدر لتعزيز الصدارة
02:25 | 2026-01-07
اكتمال ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025… مواجهات نارية بانتظار الكبار
01:04 | 2026-01-07
حتى نهاية الموسم.. سانتوس يعلن رسميًا تجديد عقد نيمار
23:00 | 2026-01-06
السوبر الإسباني بين السعودية وقطر.. ترتيبات جديدة على جدول الاستضافة
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24