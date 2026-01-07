قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟

دخل سيموني إنزاغي، لنادي السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب ، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم.



وكان يونايتد قد أعلن إقالة روبن أموريم من منصبه، بعد 14 شهرًا فقط من توليه القيادة الفنية للفريق، عقب التعادل 1-1 أمام ليدز يونايتد في منافسات الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز السادس في جدول ترتيب "البريميرليغ".

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن مانشستر يونايتد أجرى مؤخرًا استفسارات حول سيموني إنزاغي، لبحث إمكانية تعيينه بديلًا لروبن أموريم.



وأشار شيرا، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إلى أنه رغم اهتمام إدارة مانشستر يونايتد بالمدرب الإيطالي، فإن إنزاغي قرر الاستمرار على رأس الجهاز الفني للهلال، وعدم الرحيل في الوقت الحالي. (إرم نيوز)