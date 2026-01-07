تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

قرار مانشستر يونايتد يرعب إدارة الهلال السعودي.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:34
دخل الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة روبن أموريم من منصبه، بعد 14 شهرًا فقط من توليه القيادة الفنية للفريق، عقب التعادل 1-1 أمام ليدز يونايتد في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز السادس في جدول ترتيب "البريميرليغ". 
 
وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن مانشستر يونايتد أجرى مؤخرًا استفسارات حول سيموني إنزاغي، لبحث إمكانية تعيينه بديلًا لروبن أموريم.

وأشار شيرا، عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، إلى أنه رغم اهتمام إدارة مانشستر يونايتد بالمدرب الإيطالي، فإن إنزاغي قرر الاستمرار على رأس الجهاز الفني للهلال، وعدم الرحيل في الوقت الحالي. (إرم نيوز)
 
 
