Najib Mikati
أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

إدارة ريال مدريد تحذر تشابي ألونسو

Lebanon 24
07-01-2026 | 08:19
Doc-P-1465067-639033960967622403.jpg
Doc-P-1465067-639033960967622403.jpg photos 0
وجهت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تحذيرا قويا إلى تشابي ألونسو، المدير الفني، قبل انطلاق مشاركة "الميرنغي" في بطولة السوبر الإسباني.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإسباني بمشاركة: ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وأتليتكو مدريد.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإن "تشابي ألونسو يدرك تمامًا أهمية كأس السوبر الإسباني، فالخصم في نصف النهائي هو أتلتيكو مدريد، أول فريق أحرج ريال مدريد هذا الموسم، وما سيحدث في جدة سيكون له أثر مباشر على المسار التنافسي للفريق الملكي، إما بأن تتحول الشائعات المتداولة منذ فترة إلى واقع ملموس، أو أن يخرج المدرب مُعزَّزًا من رحلته إلى السعودية".
 
وأوضح التقرير: "ريال مدريد وصل قبل عام متقدمًا على برشلونة في جدول الترتيب، لكنه انتهى بخسارة كأس السوبر الإسباني أولًا، ثم كأس الملك، وبعدها الدوري الإسباني، وجميعها أمام الفريق الكتالوني، في سيناريو يوضح حجم التأثير التراكمي لهذه البطولة على نفسية الفرق ومسار المنافسة خلال الموسم".
 
واختتم: "نجا المدرب السابق كارلو أنشيلوتي من الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة في يناير الماضي، لكن وضعه ظلّ متأثرًا بشدة بعدها، واليوم يدرك تشابي ألونسو أن ما سيحدث في جدة سيكون حاسمًا ومفصليًا بالنسبة إلى مستقبله".

ويواجه ألونسو تحديا معقدا في تجربته مع ريال مدريد، حيث لم يصل الفريق بعدُ إلى المستوى المنتظر، ولم تنجح النتائج في إشعال حماس الجماهير، لولا التألق اللافت لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يغيب عن السوبر الإسباني بداعي الإصابة. (إرم نيوز) 
