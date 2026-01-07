قبل مواجهة بلباو بساعات.. تير شتيغن يغادر معسكر برشلونة في السعودية

غادر الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى الإسباني، معسكر الفريق المقام في ، عائدا إلى للخضوع لفحوص طبية بسبب إصابة لم يكشف النادي عن طبيعتها بدقة.

وأعلن النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن تير شتيغن ترك البعثة التدريبية في السعودية للعودة إلى برشلونة، مشيرا إلى استدعاء دييغو كوتشن، حارس مرمى الفريق الرديف، للانضمام إلى القائمة بدلا منه.

وتأتي مغادرة الحارس الألماني قبل ساعات قليلة من الموقعة المرتقبة التي تجمع متصدر بنظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة.



وتثير هذه المغادرة المفاجئة التساؤلات حول مستقبل الحارس صاحب الـ33 عاما، والذي عانى من إصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في مباراة رسمية واحدة خلال الموسم الجاري بعدما فقد مكانه الأساسي لصالح الوافد الجديد، الدولي الإسباني خوان غارسيا.



ويربط مراقبون بين خروج تير شتيغن من المعسكر وبين التقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل اهتمام عدة أندية بضم الحارس المخضرم. (روسيا اليوم)