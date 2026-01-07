تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1465177-639034131493840406.webp
Doc-P-1465177-639034131493840406.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدّم النجم الصاعد في بايرن ميونخ لينارت كارل اعتذارًا رسميًا لإدارة ناديه، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن حلمه باللعب يومًا ما مع ريال مدريد، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل النادي البافاري ووسائل الإعلام الألمانية.

وكان كارل، البالغ 17 عامًا والمُلقّب بـ"خليفة ميسي"، قد قال إن اللعب لبايرن حلم، لكنه يتمنى مستقبلًا ارتداء قميص ريال مدريد، ما عرّضه لانتقادات حادة واتهامات بـ“الخيانة”. وسرعان ما تدارك اللاعب الموقف واعتذر لإدارة النادي ولكل من شعر بالإساءة.

المدير العام لبايرن، ماكس إيبرل، أكد أن القضية أُغلقت بعد اعتذار اللاعب، مشيرًا إلى أن كارل عبّر عن امتنانه الكبير للنادي وشعوره بالراحة داخله. بدوره، أوضح المدير الرياضي كريستوف فرويند أن التصريح صدر بعفوية، وأن اللاعب أدرك خطأه سريعًا واعتذر في اليوم التالي.

ويملك كارل عقدًا مع بايرن حتى صيف 2028، ويقدّم موسمًا لافتًا سجّل خلاله 6 أهداف وصنع هدفين في 22 مباراة. من جهته، دافع أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس عن اللاعب، معتبرًا أن الحديث عن الأحلام في هذا العمر لا يعكس غرورًا، بل ثقة وطموحًا مشروعين.

يُذكر أن كارل خضع لاختبارات في ريال مدريد عام 2018 عندما كان في العاشرة من عمره، من دون أن يتم الانتقال، فيما يرحّب اللاعب بالمقارنات مع ليونيل ميسي مع التأكيد على أن الطريق ما زال طويلًا للوصول إلى مستواه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد رقم واحد أوروبيًا… وبايرن ميونخ وصيفًا
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رافينيا يقود برشلونة لفوز جديد ويُبعده 7 نقاط عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة تبعد ألكسندر أرنولد عن ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

وسائل الإعلام

المدير العام

ريال مدريد

الألمانية

من جهته

الرياض

رياضي

أحلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2026-01-07
Lebanon24
12:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:25 | 2026-01-07
Lebanon24
08:19 | 2026-01-07
Lebanon24
06:34 | 2026-01-07
Lebanon24
05:27 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24