"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد

قدّم النجم الصاعد في بايرن ميونخ لينارت كارل اعتذارًا رسميًا لإدارة ناديه، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن حلمه باللعب يومًا ما مع ، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل النادي البافاري ووسائل الإعلام .



وكان كارل، البالغ 17 عامًا والمُلقّب بـ" ميسي"، قد قال إن اللعب لبايرن حلم، لكنه يتمنى مستقبلًا ارتداء قميص ، ما عرّضه لانتقادات حادة واتهامات بـ“الخيانة”. وسرعان ما تدارك اللاعب الموقف واعتذر لإدارة النادي ولكل من شعر بالإساءة.



لبايرن، ماكس إيبرل، أكد أن القضية أُغلقت بعد اعتذار اللاعب، مشيرًا إلى أن كارل عبّر عن امتنانه الكبير للنادي وشعوره بالراحة داخله. بدوره، أوضح المدير الرياضي كريستوف فرويند أن التصريح صدر بعفوية، وأن اللاعب أدرك خطأه سريعًا واعتذر في اليوم التالي.



ويملك كارل عقدًا مع بايرن حتى صيف 2028، ويقدّم موسمًا لافتًا سجّل خلاله 6 أهداف وصنع هدفين في 22 مباراة. ، دافع أسطورة الألمانية لوثار ماتيوس عن اللاعب، معتبرًا أن الحديث عن الأحلام في هذا العمر لا يعكس غرورًا، بل ثقة وطموحًا مشروعين.



يُذكر أن كارل خضع لاختبارات في ريال مدريد عام 2018 عندما كان في العاشرة من عمره، من دون أن يتم الانتقال، فيما يرحّب اللاعب بالمقارنات مع ليونيل ميسي مع التأكيد على أن الطريق ما زال طويلًا للوصول إلى مستواه.

