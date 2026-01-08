أمطرت الشباك بالأهداف.. اليابان تفتتح مشوارها أمام سوريا بقسوة

أمطرت اليابان مرمى منتخب بخمسة أهداف دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في .



وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فرض منتخب "الساموراي" سيطرته على مجريات اللقاء، فيما دفع المنتخب السوري ثمن نهجه الدفاعي وتراجعه إلى مناطقه، خصوصاً في الشوط الثاني.



وافتتح أوزيكي التسجيل لليابان في الدقيقة العاشرة. ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الياباني ضغطه واستغل تراجع سوريا، ليضيف سوتو الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الثالث في الدقيقة 75.



وتواصلت أخطاء الدفاع السوري، فاستغلها مهاجمو اليابان ليسدد إيشاباشي بقوة داخل الشباك مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 87. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، حصلت اليابان على ركلة جزاء نفذها ميكاواكي بنجاح، مختتماً مهرجان الأهداف. (الجزيرة)

Advertisement