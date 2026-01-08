برشلونة يستمتع بأجواء جدة الساحرة.. ويسحق أتلتيك بلباو

كانت جدة، حيث تُوّج بكأس السوبر قبل اثني عشر شهرًا على حساب ، مسرحًا جديدًا لنسخة كتالونية قوية أمام أتلتيك بلباو. الفريق بدا متماسكًا وحاسمًا، وأنهى نصف النهائي عمليًا خلال نصف ساعة، قبل أن يوسّع الفارق لاحقًا.



دخل برشلونة المباراة بقوة وفرض ضغطًا عاليًا منذ البداية، ومع قيادة للإيقاع تحوّلت هجمات الفريق إلى تهديد متواصل لمرمى أوناي سيمون. وعلى وقع تراجع دفاع بلباو، افتتح فيران توريس التسجيل، ثم أضاف فيرمين الهدف الثاني، قبل أن يوقع باردجي الثالث، وتكفّل رافينيا بالرابع قبل نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، واصل رافينيا حضوره الهجومي وسجّل الهدف الخامس، وسط ارتباك دفاعي واضح من بلباو. ومع تقدم النتيجة، بدأ برشلونة بإراحة عدد من لاعبيه، ودفع بتبديلات أبرزها مشاركة راشفورد ولامين يامال، فيما اكتفى بلباو بمحاولات محدودة أبرزها فرصة ضاعت أمام خوان غارسيا.



وبهذا الفوز الكبير، حجز برشلونة مقعده في النهائي، حيث يترقب مواجهة " أو " ، بحثًا عن لقب جديد في جدة.

