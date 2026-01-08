تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
برشلونة يستمتع بأجواء جدة الساحرة.. ويسحق أتلتيك بلباو
Lebanon 24
08-01-2026
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كانت جدة، حيث تُوّج
برشلونة
بكأس السوبر قبل اثني عشر شهرًا على حساب
ريال مدريد
، مسرحًا جديدًا لنسخة كتالونية قوية أمام أتلتيك بلباو. الفريق بدا متماسكًا وحاسمًا، وأنهى نصف النهائي عمليًا خلال نصف ساعة، قبل أن يوسّع الفارق لاحقًا.
دخل برشلونة المباراة بقوة وفرض ضغطًا عاليًا منذ البداية، ومع قيادة
بيدري
للإيقاع تحوّلت هجمات الفريق إلى تهديد متواصل لمرمى أوناي سيمون. وعلى وقع تراجع دفاع بلباو، افتتح فيران توريس التسجيل، ثم أضاف فيرمين الهدف الثاني، قبل أن يوقع باردجي الثالث، وتكفّل رافينيا بالرابع قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل رافينيا حضوره الهجومي وسجّل الهدف الخامس، وسط ارتباك دفاعي واضح من بلباو. ومع تقدم النتيجة، بدأ برشلونة بإراحة عدد من لاعبيه، ودفع بتبديلات أبرزها مشاركة راشفورد ولامين يامال، فيما اكتفى بلباو بمحاولات محدودة أبرزها فرصة ضاعت أمام خوان غارسيا.
وبهذا الفوز الكبير، حجز برشلونة مقعده في النهائي، حيث يترقب مواجهة "
أتلتيكو مدريد
أو
ريال
مدريد
"
يوم الأحد
، بحثًا عن لقب جديد في جدة.
