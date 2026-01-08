تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

عناق لأوناي وإشادة برافينيا.. برشلونة يطوي نصف النهائي بعقلية النهائي

Lebanon 24
08-01-2026 | 00:59
Doc-P-1465298-639034562050579408.png
أنهى أتلتيك بلباو نصف النهائي أمام برشلونة بوجوه محبطة، وخرج اللاعبون برسالة اعتذار واضحة للجماهير. إيناكي ويليامز وصف الخسارة بـ"المؤسفة" ووجّه اعتذارًا لمن سافروا ولمن تابعوا من المنازل، مؤكدًا أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته. المدافع داني فيفيان سار على الخط نفسه، معتبرًا أنها "هزيمة قاسية" في بطولة كان الفريق يملك فيها فرصة للقب، مشيرًا إلى أن الأداء لم يكن بمستوى الموسم الماضي "هجومًا ودفاعًا"، مع وعد بالعودة الأقوى وأن الموسم لا يزال طويلًا.

على الطرف المقابل، ظهر رافينيا سعيدًا بعدما برز كأفضل لاعب في المباراة بتسجيله هدفين وصناعة هدف فيرمين، إلى جانب مجهود كبير في الضغط. وقال إنه يسعى دائمًا لرفع مستواه، وإن تركيزه الأول هو "ما هو الأفضل للفريق"، معتبرًا أن برشلونة هو من يجعل المباراة "سهلة أو صعبة" بحسب طريقة اللعب، مع التأكيد أن أتلتيك "خصم عنيد" يملك لاعبين قادرين على الحسم.

وقبل نهائي الأحد، تجنّب رافينيا فتح أي سجال حول هوية المنافس، مكتفيًا بالقول: "أيًا كان الفائز في المباراة الأخرى، سنكون مستعدين لأي شيء".

هانسي فليك بدوره أثنى على رافينيا بعبارة لافتة، معتبرًا أنه "مثال يُحتذى به. للجميع"، مشيرًا إلى "عقليته" وجهده الدائم على أرض الملعب. وقال كوبارسي إن الفريق كان "فعالًا جدًا" هجوميًا، ما جعل السيطرة ممكنة، مع اعتراف بأن الإيقاع انخفض قليلًا بعد الاستراحة، لكنه ربط ذلك بالحفاظ على التركيز والطاقة استعدادًا للنهائي، مضيفًا: "الجميع يتمنى مباراة كلاسيكو، لكن أياً كان الخصم، فنحن مستعدون".

وبعد صافرة النهاية، لفتت الأنظار لقطة توجه عدد من لاعبي برشلونة الدوليين إلى أوناي سيمون لمعانقته بعد استقباله خمسة أهداف. بيدري وداني أولمو ولامين كانوا بين من واسوه، في إشارة إلى علاقة "زملاء المنتخب" التي تتجاوز نتيجة المباراة، فيما أوضح كوبارسي أن الحارس أكد لهم أنه "بخير". (elmundo)
