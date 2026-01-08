إنتر يبتعد في الصدارة

ثبت موقعه في صدارة بعد فوزه على 2-0، الأربعاء، بفضل هدفي "فيدريكو ديماركو" و" ".



ورفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن "ميلان" الذي يستضيف " " الخميس، وعن " " الذي تعادل 2-2 مع " ". في المقابل، بقي بارما في المركز 15 برصيد 18 نقطة.



وفرض الضيوف أفضليتهم في الشوط الأول وصنعوا فرصاً عدة، قبل أن يكسر ديماركو التعادل في الدقيقة 42. وفي شوط ثانٍ أقل إيقاعاً، أضاع "بيتر سوتشيتش" فرصة ثمينة لتعزيز التقدم، قبل أن يحسم تورام النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع.

