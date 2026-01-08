إنتر يبتعد في الصدارة

ثبت إنتر ميلان
موقعه في صدارة الدوري الإيطالي
بعد فوزه على بارما
2-0، الأربعاء، بفضل هدفي "فيدريكو ديماركو" و"ماركوس تورام
".
ورفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن "ميلان" الذي يستضيف "جنوى
" الخميس، وعن "نابولي
" الذي تعادل 2-2 مع "هيلاس فيرونا
". في المقابل، بقي بارما في المركز 15 برصيد 18 نقطة.
وفرض الضيوف أفضليتهم في الشوط الأول وصنعوا فرصاً عدة، قبل أن يكسر ديماركو التعادل في الدقيقة 42. وفي شوط ثانٍ أقل إيقاعاً، أضاع "بيتر سوتشيتش" فرصة ثمينة لتعزيز التقدم، قبل أن يحسم تورام النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع.